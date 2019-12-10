Областной этап конкурса «100 идей для Беларуси» пройдет в Солигорске

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Проект «100 идей для Беларуси» является базовым стартапом для развития национального движения молодых учёных, изобретателей, рационализаторов. Это отличная возможность заявить о себе на всю страну, получить помощь в развитии и сопровождении авторского проекта.

На выставке-презентация будут представлены 25 молодежных проектов из 15 районов Минской области в различных сферах.

Традиционно инновационные проекты и разработки будет оценивать экспертный совет, в состав которого войдут представители исполнительной власти, управления по образованию, общественных организаций, а также представители центра технического творчества г. Солигорска и предприятия «Беларуськалий». Все авторы проектов будут награждены ценными подарками. Проекты-победители будут представлены в республиканском финале конкурса.

Насыщенная программа конкурса не позволит скучать ее участникам – оформление выставочной площадки, волнительная защита проекта перед экспертным советом и долгожданное подведение итогов на весь день захватят внимание молодежи Минщины, занятой развитием и продвижением науки в стране.

По окончании мероприятия всех участников и гостей ждет увлекательная экскурсия в музей Трудовой Славы ОАО «Беларуськалий».