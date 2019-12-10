Будьте внимательны: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 10 декабря из-за тумана

Источник материала: Полесская правда



Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 10 декабря из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Наблюдающиеся местами туманы в период с 17.00 до 21.00 распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в течение суток 11 декабря», — сказали в Белгидромете.

Видимость в тумане составит 100-500 м.