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Будьте внимательны: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 10 декабря из-за тумана

11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Будьте внимательны: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 10 декабря из-за тумана
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 10 декабря из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Наблюдающиеся местами туманы в период с 17.00 до 21.00 распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в течение суток 11 декабря», — сказали в Белгидромете.

Видимость в тумане составит 100-500 м.

По информации БелТА.

 
 
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> Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 10 декабря из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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