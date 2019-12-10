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Будьте внимательны: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 10 декабря из-за тумана
11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Наблюдающиеся местами туманы в период с 17.00 до 21.00 распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в течение суток 11 декабря», — сказали в Белгидромете.
Видимость в тумане составит 100-500 м.
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> Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси вечером 10 декабря из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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