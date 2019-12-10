Свежим взглядом

Источник материала: Чырвоны прамень

Когда прибывают в район молодые специалисты, интересно узнать их мнение о Чашниччине, первом месте работы, коллективе, жилье. Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Чашникского райисполкома ежегодно проводится анкетирование молодых людей на рабочих местах.





В 2019-м в наш район приехал 121 молодой специалист. Почти все знают, какие дополнительные социальные гарантии прописаны в их трудовых договорах, контрактах и какие доплаты в соответствии с законодательством и коллективным договором организации должны выплачиваться.

На вопрос об обеспечении жильём 72 человека ответили, что проживают с родителями, 16 — снимают жильё. 26-ти молодым специалистам предоставлено место в общежитии, трём — квартира. Ещё несколько имеют собственное жильё.

Большинство рассказали, что они закреплены в организации за более опытными работниками, кураторами-наставниками. Коллеги оказывают помощь молодым специалистам в освоении профессии и решении бытовых проблем.

Прибывшая на Чашниччину молодёжь состоит в общественных и молодёжных объединениях, 93 из 121 респондента — в профсоюзе, 51 — в ОО «БРСМ».

На три разных категории разделились ответы молодых специалистов на вопрос о продолжении работы по окончании обязательного срока работы. 47 планируют задержаться, 38 — нет, 35 — пока затрудняются ответить. Основной причиной закрепиться юноши и девушки указали желание иметь более высокий уровень заработной платы и тот факт, что есть работа по месту жительства родителей или ближе к дому.

Отметим, что в район приехали творческие, спортивные и увлеченные ребята. Четвёртая часть опрошенных занимается спортом. Фигурируют лёгкая атлетика, волейбол, единоборства, мотокросс. Среди увлечений названы ещё рисование, танцы, музыка и, конечно же, компьютер.

Надеемся, что молодые специалисты будут развивать и преумножать свои навыки и таланты у нас. Желаем им успешной работы на приветливой Чашникской земле!

А всё это — повод задуматься руководителям предприятий и организаций, куда прибыли молодые специалисты.

Екатерина БУРАК.