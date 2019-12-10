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Французский легионер, погибший в Мали, был из Барановичей. Что о нем говорят знакомые и родственники

11.12.2019 13:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале декабря Франция с почестями проводила в последний путь 13 военнослужащих французского Иностранного легиона, погибших во время военной операции в Мали. В их числе — уроженец Барановичей 43-летний Андрей Жук, ставший посмертно героем Франции. Знакомые и родственники рассказали о нем местному изданию Intex-Press.


Андрей Жук во время службы в МВД и Иностранном Легионе

Андрей Жук родился 22 июня 1976 года в Барановичах. Жил с родителями и сестрой в Северном микрорайоне. До девятого класса учился в средней школе № 19, потом — в колледже легкой промышленности.


Андрей Жук в детстве. Фото: архив семьи Жук

— Он хорошо учился, никогда не был замечен ни в каких сомнительных компаниях. В школе был эдаким маленьким старичком в хорошем смысле. Уже тогда чувствовалась в нем какая-то уверенность и то, что человек идет к своей цели, — вспоминает Елена Наливайко, сидевшая с ним за одной партой.

По словам одноклассников, в школе Андрей отлично рисовал, хотя его этому никто не учил. Любил физкультуру, был в хорошей физической форме. А еще он был фанатом боевиков. Фильм о французском Иностранном легионе был одним из любимых.


Андрей Жук с мамой Зоей Петровной. Фото: архив семьи Жук

— В конце 80-х только начали появляться различные зарубежные боевики. Возможности смотреть их дома не было, поэтому мы с Андреем ходили в популярные тогда видеосалоны. Его очень привлекала тема восточных единоборств, ниндзя. А самым любимым фильмом была «Самоволка», в котором герой Жан-Клода Ван Дамма служил во французском Иностранном легионе. Не знаю, повлиял ли как-то этот фильм на него, но, когда я узнал, что он пошел туда служить, почему-то сразу об этом вспомнил, — рассказывает его школьный друг Игорь Шестак.

После школы и колледжа Андрей Жук окончил Академию МВД, лет пять прослужил в органах внутренних дел в Барановичах: сначала в патрульно-постовой службе, потом опером в отделе уголовного розыска.

Свой первый контракт на службу во французском Иностранном легионе Андрей Жук подписал в январе 2008 года. С отличием прошел боевую подготовку и в июне того же года поступил на службу во 2-й инженерный полк.

В феврале 2010 года получил звание капрала, а в 2011 году дослужился до унтер-офицера.

В 2016 году он прошел отбор для службы в горнострелковых специальных подразделениях и, пройдя годовую спецподготовку, пошел служить в элитное подразделение 27-й горнострелковой бригады.

В 2018 году ему было присвоено звание старшего сержанта.

Андрей Жук участвовал в военных спецоперациях за рубежом. Был награжден бронзовым крестом «За воинскую доблесть» и несколькими медалями.

Професcиональные военные из французского Иностранного легиона погибли 25 ноября во время боевой операции в Западной Африке. По официальной версии, столкнулись два боевых вертолета. В одном из них был Андрей Жук.

На торжественной церемонии прощания 2 декабря присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. Он вспомнил каждого из погибших военных. Об уроженце Барановичей Макрон сказал, что Андрей Жук «прошел образцовый воинский путь» и «полк Иностранного легиона сохранит память об этом солдате исключительной храбрости. Память о французе — не по крови, унаследованной от предков, а по пролитой им крови».

 
 
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В начале декабря Франция с почестями проводила в последний путь 13 военнослужащих французского Иностранного легиона, погибших во время военной операции в Мали. В...
 
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