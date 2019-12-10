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Катал на машинах, рассказывал про бизнес. 23-летнему минчанину грозит до 10 лет за мошенничество

11.12.2019 14:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин представлялся женщинам бизнесменом и просил денег в долг, а однажды оставил под залог арендованную машину за 20 тысяч долларов. Деньги он не возвращал. За мошенничество в особо крупном размере на него завели уголовное дело. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

23-летний минчанин представлялся женщинам преуспевающим бизнесменом, водил в рестораны, катал на дорогих арендных авто. Говорил, что машины принадлежат ему. Позже рассказывал о трудностях в бизнесе, которого у него не было, и просил в долг деньги. Одна минчанка передала ему 1100 рублей, другая — более 4000, третья — свыше 1200. Однажды мошенник оставил под залог арендованный «Мерседес-Бенц С180» за 20 тысяч долларов.

Также парень предлагал людям помощь в продаже машин, их ремонте, обещал помочь с обменом жилья, но обязательства не выполнял.

Выяснилось, что минчанин уже был судим за мошенничество, кражу и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 256 тысяч рублей. В ходе следствия свою вину он признал в полном объеме. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом. Парень находится в СИЗО.

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Теги: Минск
 
 
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Минчанин представлялся женщинам бизнесменом и просил денег в долг, а однажды оставил под залог арендованную машину за 20 тысяч долларов. Деньги он не возвращал.
 
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