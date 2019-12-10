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I отчетно-выборная конференция Борисовского районного объединения профсоюзов прошла в Борисове

11.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По итогам конференции председателем Борисовского районного объединения профсоюзов была переизбрана Елена Зябликова. Именно с ее объемного доклада о результатах деятельности районного объединения за год началось мероприятие.

Также отчет о деятельности представили некоторые руководители первичных организаций. Все они сошлись в том, что в этом году работу как их подразделений, так и Борисовского районного объединения профсоюзов можно считать удовлетворительной.

Конференция завершилась на приятной ноте – активистов районного объединения наградили грамотами за особые заслуги как перед организацией, так и перед городом в целом.

Мария КУРЧЕНОК фото автора

 
 
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Во Дворце культуры прошла I отчетно-выборная конференция Борисовского районного объединения профсоюзов. В рамках мероприятия были избраны председатель...
 
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