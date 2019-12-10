11 декабря: родился прекрасный граф Монте-Кристо Жан Маре, Национальный день танго в Аргентине и еще много всего интересного

Источник материала: Полымя





⏰ СОБЫТИЯ

1699 год — царь Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.

1919 год — вышел первый номер газеты «Московский комсомолец».

1946 год — при ООН организован ЮНИСЕФ.

⏰ РОДИЛИСЬ

1784 год — Якубович Максимилиан Юрьевич, филолог, философ, педагог. Учился в Виленском университете, после окончания которого получил степень магистра философии и преподавал в местных училищах в Луцке, Поставах. С 1813 года преподавал польский, греческий и латинский языки в Свислочской гимназии. С 1819 года учитель латинской словесности в Гродненской гимназии, в 1824-м переведен в Волынский лицей. В 1834 году утвержден ординарным профессором римской словесности в Киевском университете, в 1839-м переведен в Московский университет. Последние годы жизни провел в Житомире. Умер в 1853 году.

1803 год — Гектор Берлиоз (ум. 1869), французский композитор и дирижёр.

1843 год — Роберт Кох (ум. 1910), немецкий микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1905).

1882 год — Макс Борн (ум. 1970), немецкий и британский физик-теоретик, математик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии (1954).

1913 год — Жан Маре (ум. 1998), французский актёр театра и кино, писатель, художник, скульптор. Знаменитый исполнитель многочисленных главных ролей, в том числе в фильмах «Граф Монте-Кристо» и серии о Фантомасе.

1929 год — Светин Михаил Семенович, советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (1996). Известен ролями в фильмах «Афоня», «Не может быть», «12 стульев», «Безымянная звезда» и др. Умер в 2015 году.

1934 год — Воинов Анатолий Александрович, белорусский архитектор, историк архитектуры, педагог, кандидат архитектуры (1967), профессор (1991), заслуженный архитектор Беларуси (1991). Автор работ по истории белорусской архитектуры и проектов ряда корпусов Национальной академии наук Беларуси, жилых домов в Минске и Светлогорске, ресторана «Заславль» около Минска. Лауреат Государственной премии Беларуси (1980). Умер в 1995 году.

1949 год — Борис Васильевич Щербаков, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах «Берег», «Валентин и Валентина», «А поутру они проснулись». Лауреат Государственной премии СССР (1994).

⏰ ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день гор. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2002 года.

⏰ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Буркина-Фасо — День провозглашения Республики (1958). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 25 ноября 1992 года.

Аргентина — Национальный день танго.





Россия — День Андреевского флага.

⏰ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобномученика и исповедника Стефана Нового, святителя Феодора, архиепископа Ростовского, священномученика митрополита Серафима, мучеников Стефана, Василия, Григория и иных.

⏰ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День святых: Стефана, Василия и Григория. Снег, выпавший в этот день ночью, будет долго лежать, а дневной снег быстро сойдет. Метель на Стефана — к погожему лету.

⏰ ИМЕНИНЫ

православные: Алексея, Василия, Ивана, Григория, Николая, Петра, Степана, Федора;

католические: Дануты, Клары, Сабины, Степана.

Источник: БелТА