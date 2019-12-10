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Врач-флеболог - о варикозе, мазях и каблуках

11.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заметив на ногах первые венозные звездочки, люди зачастую начинают волноваться за эстетическую сторону вопроса. Особенно переживают женщины: меняют длину платьев, переходят на колготки темных оттенков или все чаще отдают предпочтение штанам и джинсам. Заведующий хирургическим отделением медицинского центра «ЛОДЭ» Владимир Павленко объясняет, красота в этом случае — на втором месте. Звездочки — это повод безотлагательно записаться к врачу, чтобы не запустить варикозную болезнь, которая в худшем случае может обернуться трофическими язвами.


«Даже единичные узлы — сигнал, что венозная система дает сбой»

— Сейчас многие работают в таком аврале, что просто не могут найти в своем рабочем графике время на медицинские консультации. Как человеку понять, что ситуация с его ногами уже критическая и оттягивать с походом к врачу больше нельзя?

— Не надо ждать крайностей. Если почувствовали тяжесть в ногах, боль, усталость, если периодически случаются судороги в икроножных мышцах или после рабочего дня замечаете отеки — зайдите к терапевту или сразу к хирургу. Иногда симптомов может и не быть, но над кожей начинают отчетливо выступать вены. Даже единичные узлы — красноречивый показатель, что ваша венозная система дает сбой.

— В эфире постоянно крутится реклама, предлагающая тем или иным средством помазать ноги, чтоб все неприятные ощущения сразу прошли.

— Нужно понимать, что даже самая лучшая мазь не уберет варикозно измененные вены. Венотоники могут повлиять на симптомы в самом начале заболевания. К примеру, справятся с тяжестью в ногах. Втирая мазь, человек по сути делает себе массаж, тем самым активизирует лимфо- и веноотток, проводит профилактику тромбоза — то есть способствует тому, чтобы в кровеносных сосудах не образовывались сгустки крови. Получается своего рода легкая физиопроцедура.


Но профилактика осложнений не заменит лечение. Кровь всегда течет по венам в одном направлении — снизу вверх. Клапаны пропускают ее в следующий сосуд и препятствуют оттоку крови. Если клапаны перестают работать, то часть крови возвращается обратно, вена начинает потихонечку расширяться, от чего клапан еще больше провисает. Когда произошли такие изменения, вернуть вену в прежнее состояние мазями и таблетками нереально.

— Но люди часто боятся любых операционных вмешательств, поэтому готовы махнуть рукой на выпирающие вены. Мол, подумаешь, всего-то не очень красиво.

— У варикоза несколько стадий. Можно игнорировать варикозно-измененные вены, отеки или тяжесть в ногах, но нельзя не обратить внимание на такие последствия заболевания, как тромбофлебит. Если вовремя не взяться за лечение, это осложнение может привести к воспалению вены или отрыву тромба. Так немудрено и ногу потерять.

Из-за изменения кровоснабжения может страдать и кожа: она становится плотной, бугристой, покрывается пигментными пятнами. В запущенных случаях как последствия нелеченного варикоза открываются трофические язвы — долго не заживающие раны. И тогда пациенту придется вложить немало сил, а нередко — и денег. Проще и эффективнее сделать своевременно операцию, чем лечить последствия.


Сегодня такому пациенту могут назначить лазерное лечение: лазер уничтожает бактерии в язве, удаляет отмершие ткани и стимулирует процесс восстановления. Сроки лечения действительно сокращаются, но до этого лучше не доводить.

«Соседке неудачно сделали операцию, вот и я боялась»

— Вижу по знакомым, что с варикозом все чаще сталкиваются не только люди в возрасте, но и молодежь.

— Да, порой мы оперируем 16−18-летних подростков, правда, тут идет разговор про врожденную патологию. Многие говорят, что болезнь в принципе молодеет, но, на мой взгляд, среди пациентов стало больше молодежи, потому что они ответственнее, чем предыдущее поколение, относятся к своему здоровью. В их среде стало нормой прийти на прием сразу, как только начали появляться неприятные симптомы. Люди в годах сидят дома до последнего. Потом слышу: «Соседке неудачно сделали операцию, вот и я боялась». Почему-то такие пациенты не хотят слышать, что, кроме их соседки, прооперировали сотни других людей, у которых после этого все прекрасно.


— Можно ли вылечить варикоз раз и навсегда?

— Возврат болезни бывает, но это далеко не всегда означает, что операция была проведена неудачно. На предварительном УЗИ мог быть только один ствол большой подкожной вены, а на деле их оказалось два. Или остается незамеченной мелкая венозная веточка, в которой тоже была патология. Со временем она может проявиться. Бывает, что все было сделано правильно и человек на несколько лет забыл о своей проблеме, а потом вновь обращается к врачу. Поэтому перед операцией я всегда напоминаю: мы убираем те вены, которые приносят осложнения, но варикозная болезнь, к сожалению, с вами остается.

— Еще недавно операция на венах означала, что пациенту необходима на несколько дней, а то и на неделю лечь в больницу.

— Существуют разные методы. Классическая операция достаточно травматична, потому что хирургу приходится делать большие разрезы, физически доставать вену. После такой процедуры могут оставаться большие гематомы, подкожные пузыри, рубцы. Пациент три-семь дней должен провести в стационаре, ходить на многочисленные перевязки.

Последнее десятилетие флебологи отдают предпочтение лазерному лечению, потому что оно позволяет меньше вмешиваться в работу организма. Операция проводится под местной анестезией. Под контролем УЗИ хирург делает прокол и вводит непосредственно в деформированную подкожную вену лазерный световод (он бывает разного диаметра — в зависимости от размера сосуда). Поврежденные стенки сжигаются, и вена больше не участвует в системе кровотока, а значит не может привести к осложнениям. Со временем она переродится в фиброзный тяж — плотную соединительную ткань — и рассосется. А на коже не останется следов или гематом.



Если у сосудов не прямолинейный ход, то времени на операцию уйдет чуть больше. Врачу необходимо изолировать места притоков и впадения вен, после через мелкие проколы на коже изогнутую вену достают по маленьким участкам. Но опять же: этот метод бесшовный и практически не оставляет следа.

«Женщинам не стоит перебарщивать с каблуками»

— Представители каких профессий встречаются чаще всего среди ваших пациентов?

— С варикозным расширением вен сталкиваются многие летчики и стюардессы. Это объяснимо: при взлетах и посадках их организм испытывает изменение давления. Кстати, именно поэтому всегда советую путешественникам перед перелетами надевать компрессионные чулки.

В зоне риска люди, которые в силу своей специальности обязаны поднимать тяжести, а также программисты и другие специалисты, которые не встают целый день из-за компьютера. В последнем случае полезно устраивать активные перерывы, время от времени прохаживаться по дому или офису. Неплохо после работы пройти лишнюю остановку пешком.


Проблемы с венами могут возникнуть, если человек длительное время находится в одном положении. Например, продавцы, которым весь день необходимо быть на ногах. Если нет возможности присесть, можно перекатываться с пятки на носок — это простое упражнение поможет улучшить кровоток.

— Многие женщины отдают предпочтение туфлям на высоких каблуках вместо удобной обуви. Это тоже может спровоцировать проблемы с венами?

— Из-за перераспределения нагрузки венозная кровь начинает неправильно циркулировать и застаивается в определенных местах. Поэтому не нужно перебарщивать с хождением на каблуках. Также необходимо не забывать о профилактических мерах во время беременности и быть аккуратными с контрацептивами в таблетках. Неправильно подобранные гормональные препараты понижают тонус венозной стенки, сосуды начинают расширяться — и через несколько месяцев после приема таблеток могут резко «вылезти» вены.

— Высока ли вероятность получить проблемы с сосудами по наследству?

— Врожденная предрасположенность существует. Если варикоз диагностировали у отца или матери, то в 50 процентах болезнь может проявиться у их ребенка. Лечились оба родителя? Риск наследования повышается до 80 процентов. Но не надо паниковать заранее: заболевание может и не проявиться, если не будет провоцирующих факторов. Чтобы жить в свое удовольствие, добавьте в еженедельное расписание бег, велосипед, бассейн или хотя бы регулярные прогулки с семьей и друзьями.


 
 
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Узнали у флеболога, зачем нужны в полете компрессионные чулки и вредны ли каблуки для женщин.
 
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