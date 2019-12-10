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Драка синиц и тусовка зеленушек. Посмотрите, что происходит в онлайн-«столовке» для птиц в пуще

11.12.2019 08:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До конца зимы можно, не выходя из дома, наблюдать за птицами, которые остались на зимовку в Беловежской Пуще, благодаря онлайн-трансляции из «птичьей столовой».

Видео: Alexander M

Камеру установили на кормушке в агроусадьбе деревни Угляны. В прошлом году в «птичью столовую» прилетали подкрепиться 15 видов птиц. В этом году уже отметились два вида синиц, зеленушки и полевые воробьи. А на реке Лесная, которая тоже попала в объектив камеры, видели лебедей, цапель и зимородков.

Онлайн-столовая должна помочь птицам перезимовать, говорят авторы инициативы:

— Зимой малые и средние птицы часто гибнут из-за нехватки корма, скрытого под снегом. Есть им нужно часто, чтобы поддерживать силы для жизни на морозе. Многие из нас это знают и вешают кормушки за окнами и на деревьях. Однако многих птиц, которые прилетают в онлайн-столовую, вы вряд ли увидите в городе.

Помочь птицам можно через краудфанд-платформу molamola. Авторы проекта собирают деньги на корм, оплату трафика для трансляции и текущие расходы.

 
 
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