Драка синиц и тусовка зеленушек. Посмотрите, что происходит в онлайн-«столовке» для птиц в пуще

Источник материала: Tut.by

До конца зимы можно, не выходя из дома, наблюдать за птицами, которые остались на зимовку в Беловежской Пуще, благодаря онлайн-трансляции из «птичьей столовой» .

Видео: Alexander M

Камеру установили на кормушке в агроусадьбе деревни Угляны. В прошлом году в «птичью столовую» прилетали подкрепиться 15 видов птиц. В этом году уже отметились два вида синиц, зеленушки и полевые воробьи. А на реке Лесная, которая тоже попала в объектив камеры, видели лебедей, цапель и зимородков.

Онлайн-столовая должна помочь птицам перезимовать, говорят авторы инициативы:

— Зимой малые и средние птицы часто гибнут из-за нехватки корма, скрытого под снегом. Есть им нужно часто, чтобы поддерживать силы для жизни на морозе. Многие из нас это знают и вешают кормушки за окнами и на деревьях. Однако многих птиц, которые прилетают в онлайн-столовую, вы вряд ли увидите в городе.

Помочь птицам можно через краудфанд-платформу molamola . Авторы проекта собирают деньги на корм, оплату трафика для трансляции и текущие расходы.