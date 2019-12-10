Источник материала: Полымя

В ноябре подорожали перец и гречка, подешевели — капуста и икра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.





Сладкий перец стал дороже на 16,9%, виноград — на 13,7%, груши — на 12,1%. Гречневая крупа поднялась в цене на 8,85%, свежие помидоры — на 7%, яблоки — на 5,23%. Яйца стали дороже на 3,56%.

Подешевела свежая белокочанная капуста (на 9,17%), рыба соленая и копченая деликатесная (на 5,52%), икра лососевых рыб (на 4,9%), цитрусовые (на 4,58%).

Мясо и мясопродукты, а также рыба и рыбопродукты незначительно подорожали — на 0,11% и 0,64% соответственно.

Обеды в столовой стали дешевле на 0,21%, в ресторане и кафе — дороже на 0,44%. За фастфуд надо заплатить на 0,55% больше.

Табачные изделия стали дороже на 1,06%, алкогольные напитки — на 0,64%.

Непродовольственные товары подешевели в целом на 0,14%. Одежда поднялась в цене на 0,65%. Обувь стала дешевле на 2,21%, мебель — на 0,08%, электротовары — на 0,03%.

Услуги подорожали на 0,18%. Наибольший прирост, как и в октябре, показали услуги по отоплению — плюс 2,24%. Подешевели услуги пассажирского железнодорожного транспорта международного сообщения — на 1%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,2%.

Источник: БелТА