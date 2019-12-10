ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ноябре подорожали перец и гречка, подешевели — капуста и икра

11.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В ноябре подорожали перец и гречка, подешевели — капуста и икра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

В ноябре подорожали перец и гречка, подешевели — капуста и икра

Сладкий перец стал дороже на 16,9%, виноград — на 13,7%, груши — на 12,1%. Гречневая крупа поднялась в цене на 8,85%, свежие помидоры — на 7%, яблоки — на 5,23%. Яйца стали дороже на 3,56%.

Подешевела свежая белокочанная капуста (на 9,17%), рыба соленая и копченая деликатесная (на 5,52%), икра лососевых рыб (на 4,9%), цитрусовые (на 4,58%).

Мясо и мясопродукты, а также рыба и рыбопродукты незначительно подорожали — на 0,11% и 0,64% соответственно.

Обеды в столовой стали дешевле на 0,21%, в ресторане и кафе — дороже на 0,44%. За фастфуд надо заплатить на 0,55% больше.

Табачные изделия стали дороже на 1,06%, алкогольные напитки — на 0,64%.

Непродовольственные товары подешевели в целом на 0,14%. Одежда поднялась в цене на 0,65%. Обувь стала дешевле на 2,21%, мебель — на 0,08%, электротовары — на 0,03%.

Услуги подорожали на 0,18%. Наибольший прирост, как и в октябре, показали услуги по отоплению — плюс 2,24%. Подешевели услуги пассажирского железнодорожного транспорта международного сообщения — на 1%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,2%.

Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре подорожали перец и гречка, подешевели — капуста и икра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.
 
Новости дня
Новости общества
 
Главная елка Бреста: какой она будет и когда на ней зажгут огни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика