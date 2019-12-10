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В Москве прошла научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»

11.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Государственный секретарь Григорий Рапота отметил, что формат большой конференции используется впервые для обсуждения текущих вопросов Союзного государства и определения перспектив на будущее.

– Шесть секций конференции охватывают все сферы деятельности объединения и взаимосвязаны друг с другом. Учитываются и внешние факторы: мы живем в мире, где очень быстро меняется политическая расстановка сил, возникают новые технологические уклады. Еще 20 лет назад предсказания о том, что мы будем жить в многополярном мире казались фантастикой. А сегодня мы говорим о внедрении цифровой экономики во все аспекты жизни. Будем говорить и о будущем. В декабре 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства: это был месяц надежд, ожиданий. Хочется верить в то, что они во многом оправдались, и сегодня Союзное государство - наша естественная среда обитания.

Приветственное слово от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева зачитал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

– В Союзном государстве создана прочная нормативная основа для нашей интеграции. Опираясь на положения Договора, мы проводим системную работу, укрепляем взаимодействие в ЕАЭС, СНГ и других международных форматах. Братские народы России и Беларуси подтвердили свой выбор в пользу сближения. Перед нами стоят новые масштабные задачи, для решения которых нужно в полной мере открыть потенциал Союзного договора.

В свою очередь, член Коллегии ЕЭК по вопросам интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев отметил, что Союзное государство может служить образцом нового уклада экономики, который основан на принципах добровольности, взаимовыгодны, прозрачности. А также сочетает синергетический эффект интеграции и вместе с тем - уважение национального суверенитета.

Фото А. Поповой

https://souzveche.ru/

 
 
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В Москве прошла научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», приуроченная к 20-летию интеграционного объединения. В...
 
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