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Новые приключения елки в Полоцке. В этом году ее уронили при перевозке, это вызвало коллапс на дороге

11.12.2019 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главная городская елка Полоцка упала с машины во время перевозки, сообщает gorod214.by. В районе Красного моста образовалась пробка. Инцидент помогала «разрулить» ГАИ.


Инцидент произошел на улице Евфросинии Полоцкой, недалеко от детской поликлиники. Дерево упало с грузовика, который его вез. Какое-то время на улице было затруднено движение.

— Госавтоинспекция помогла тому, чтобы елку доставили на площадь, — рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.


Видео: «Полацкі веснік»

Позже елку все же установили на площади Свободы. Театрализованное открытие новогодней елки начнется 20 декабря в шесть часов вечера.


Установка елки в Полоцке уже не в первый раз проходит с приключениями.

В 2015 году на площади рухнуло уже украшенное новогоднее дерево. В 2017-м вершина символа праздника была под заметным наклоном, и пользователи соцсетей нарекли ее «пизанской елкой».

В 2018 году дерево на площади установили только со второй попытки: первую ель повредили при транспортировке, ее пришлось заменить на новую.


Фото: «Полацкі веснік»
 
 
Ссылка на источник 101
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Установка елки в Полоцке проходит не без проблем уже в четвертый раз.
 
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