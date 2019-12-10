Новые приключения елки в Полоцке. В этом году ее уронили при перевозке, это вызвало коллапс на дороге

Источник материала: Tut.by

Главная городская елка Полоцка упала с машины во время перевозки, сообщает gorod214.by. В районе Красного моста образовалась пробка. Инцидент помогала «разрулить» ГАИ.





Инцидент произошел на улице Евфросинии Полоцкой, недалеко от детской поликлиники. Дерево упало с грузовика, который его вез. Какое-то время на улице было затруднено движение.

— Госавтоинспекция помогла тому, чтобы елку доставили на площадь, — рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.





Видео: «Полацкі веснік»

Позже елку все же установили на площади Свободы. Театрализованное открытие новогодней елки начнется 20 декабря в шесть часов вечера.





Установка елки в Полоцке уже не в первый раз проходит с приключениями.

В 2015 году на площади рухнуло уже украшенное новогоднее дерево. В 2017-м вершина символа праздника была под заметным наклоном, и пользователи соцсетей нарекли ее «пизанской елкой».

В 2018 году дерево на площади установили только со второй попытки : первую ель повредили при транспортировке, ее пришлось заменить на новую.



Фото: «Полацкі веснік»