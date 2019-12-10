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Новые приключения елки в Полоцке. В этом году ее уронили при перевозке, это вызвало коллапс на дороге
11.12.2019 17:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главная городская елка Полоцка упала с машины во время перевозки,
Инцидент произошел на улице Евфросинии Полоцкой, недалеко от детской поликлиники. Дерево упало с грузовика, который его вез. Какое-то время на улице было затруднено движение.
— Госавтоинспекция помогла тому, чтобы елку доставили на площадь, — рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.
Видео: «Полацкі веснік»
Позже елку все же
Установка елки в Полоцке уже не в первый раз проходит с приключениями.
В 2015 году на площади рухнуло уже украшенное новогоднее дерево. В 2017-м вершина символа праздника была под заметным наклоном, и пользователи соцсетей нарекли ее «пизанской елкой».
В 2018 году дерево на площади установили только
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Новые приключения елки в Полоцке. В этом году ее уронили при перевозке, это вызвало коллапс на дороге
Установка елки в Полоцке проходит не без проблем уже в четвертый раз.
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