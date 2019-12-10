Свой, без «Рублевского». На месте большого детского магазина откроется флагманская точка «Санта»

Источник материала: Tut.by

В Минске на месте крупного магазина «Оранжевый верблюд» на Веры Хоружей откроется флагманский магазин сети «Санта». Это будет первый объект сети в столице, которую запускают не на месте «Рублевского».



Вывеску будущего магазина еще устанавливают

Откроют магазин «Санта» на улице Веры Хоружей, 25/1, 13 декабря в 14 часов. Это будет первый магазин в столице, который сеть обустроила «с нуля», а не открыла на месте «Рублевского». Среди отличий — рыбный остров с акциями, расширенный отдел кулинарии, пекарня и пиццерия.

Площадь супермаркета — около 1000 «квадратов». Внутри еще осенью провели капитальный ремонт. В интерьере сделана ставка на экомотивы и декор в скандинавском стиле.

— Магазин будет флагманским, а это предполагает расширенный выбор товаров и наличие площадок для гурманов. Рядом много офисов, так что фокус сделан и на формате Food-to-Go: можно будет зайти в магазин и взять что-то готовое. Выйдет гораздо дешевле, чем идти в кафе или ресторан, — говорят в брестской сети.



Один из магазинов сети «Санта» в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первых покупателей угостят мороженым. Людей на улице будут развлекать аниматоры.

Напомним, группа компаний «Санта» бизнесмена Александра Мошенского в августе 2018 года приобрела сеть магазинов «Рублевский». Новые владельцы провели ребрендинг многих торговых точек . В торговую сеть входит более 100 розничных магазинов.