Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть

Источник материала: Газета Авангард

Жители улицы Пионерской горпоселка Уваровичи обеспокоены закрытием магазина № 34 «Духмяны». Но, как заверил заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев, в ближайшее время торговый объект возобновит свою работу.

Магазин находится на окраине городского поселка Уваровичи, и для жителей близлежащих улиц он являлся единственным торговым объектом в шаговой доступности. К тому же, не каждый пенсионер, в силу своего возраста, может сходить за покупками в другой магазин. Несмотря на то, что ассортимент товара в магазине был небольшой, тем не менее все необходимое можно было приобрести. Поэтому, когда население поставили перед фактом его закрытия, данный вопрос вызвал обеспокоенность, и жители обратились к руководству района за помощью.

На встрече с уваровчанами Александр Ковалев отметил, что магазин закрыт в связи с реорганизацией филиала Гомельский «Хлебторг» ОАО «Гомельхлебпром». В настоящее время рассматривается вопрос о сдаче торгового объекта в аренду иным субъектам торговли, а значит, речи о полном закрытии торговой точки не идет.



























Наталья МАКСИМОВА

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