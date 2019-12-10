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Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть

11.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Жители улицы Пионерской горпоселка Уваровичи обеспокоены закрытием магазина № 34 «Духмяны». Но, как заверил заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев, в ближайшее время торговый объект возобновит свою работу.

Магазин находится на окраине городского поселка Уваровичи, и для жителей близлежащих улиц он являлся единственным торговым объектом в шаговой доступности. К тому же, не каждый пенсионер, в силу своего возраста, может сходить за покупками в другой магазин. Несмотря на то, что ассортимент товара в магазине был небольшой, тем не менее все необходимое можно было приобрести. Поэтому, когда население поставили перед фактом его закрытия, данный вопрос вызвал обеспокоенность, и жители обратились к руководству района за помощью.

На встрече с уваровчанами Александр Ковалев отметил, что магазин закрыт в связи с реорганизацией филиала Гомельский «Хлебторг» ОАО «Гомельхлебпром». В настоящее время рассматривается вопрос о сдаче торгового объекта в аренду иным субъектам торговли, а значит, речи о полном закрытии торговой точки не идет.

Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть

Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть
Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть
Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть
Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть

Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть
Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть
Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть
Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть
Магазину «Духмяны» в Уваровичах быть

Наталья МАКСИМОВА

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Жители улицы Пионерской горпоселка Уваровичи обеспокоены закрытием магазина № 34 «Духмяны». Но, как заверил заместитель председателя райисполкома...
 
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