Началась подготовка к продлению улицы Южной в Гродно до М6. Сносят первые дачи

Источник материала: Tut.by

В Гродно началась подготовка к продлению улицы Южной до трассы М6. Работы идут в рамках строительства объездного кольца и реконструкции бывшего железнодорожного моста под автомобильный, рассказывает «Гродненская правда».





— Работы уже начались. В первую очередь сносят не узаконенные строения в садовом товариществе «Путеец», — рассказал первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук. — Далее дачи будут сносить и в садовом товариществе «Химик-Азот» — на участке от одноколейного железнодорожного моста, который перестроят под автомобильный, и до развязки с автодорогой М6. Те, у кого дачные земельные участки узаконены, получат компенсационные выплаты.

















Речь идет о небольшой части участков. Сейчас владельцы разбирают домики и вывозят свое имущество. В помощь им дали технику УЖРЭП Октябрьского района.

Тем временем активизировались планировочные работы на подступах к мосту: на левом берегу Немана закладывают строительный городок.