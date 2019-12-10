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Началась подготовка к продлению улицы Южной в Гродно до М6. Сносят первые дачи

11.12.2019 14:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно началась подготовка к продлению улицы Южной до трассы М6. Работы идут в рамках строительства объездного кольца и реконструкции бывшего железнодорожного моста под автомобильный, рассказывает «Гродненская правда».


— Работы уже начались. В первую очередь сносят не узаконенные строения в садовом товариществе «Путеец», — рассказал первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук. — Далее дачи будут сносить и в садовом товариществе «Химик-Азот» — на участке от одноколейного железнодорожного моста, который перестроят под автомобильный, и до развязки с автодорогой М6. Те, у кого дачные земельные участки узаконены, получат компенсационные выплаты.





Речь идет о небольшой части участков. Сейчас владельцы разбирают домики и вывозят свое имущество. В помощь им дали технику УЖРЭП Октябрьского района.

Тем временем активизировались планировочные работы на подступах к мосту: на левом берегу Немана закладывают строительный городок.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно начались подготовительные работы к продлению улицы Южной до трассы М6. Работы идут в рамках строительства объездного кольца и реконструкции бывшего...
 
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