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Спецфонд Президента выделит около Br157 тыс. на поддержку талантливой молодежи

11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Спецфонд Президента выделит около Br157 тыс. на поддержку талантливой молодежи
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом около Br157 тыс. выделены на выплату 40 стипендий, 37 премий, 52 поощрительных премий, 13 гранд-премий учащимся, студентам и творческим коллективам. Материальная помощь оказана 153 представителям талантливой молодежи. Среди них — победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, декоративно-прикладного, изобразительного, хореографического, хорового и модельного искусства.

Принятие распоряжения является свидетельством внимания государства к вопросам создания условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления.

По информации БелТА.

 
 
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