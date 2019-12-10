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Спецфонд Президента выделит около Br157 тыс. на поддержку талантливой молодежи
11.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В соответствии с документом около Br157 тыс. выделены на выплату 40 стипендий, 37 премий, 52 поощрительных премий, 13 гранд-премий учащимся, студентам и творческим коллективам. Материальная помощь оказана 153 представителям талантливой молодежи. Среди них — победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, декоративно-прикладного, изобразительного, хореографического, хорового и модельного искусства.
Принятие распоряжения является свидетельством внимания государства к вопросам создания условий для поиска, развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования их творческой активности, профессионального роста и становления.
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