Внимание! В Минске пропали два 10-летних школьника

Источник материала: Tut.by

В столице 11 декабря пропали два школьника. Ребята проживают по проспекту Рокоссовского и учатся в одной школе. Об этом сообщает ПСО «Ангел».

Пропали 10-летние мальчики — Криуша Олег и Колос Вадим. Сегодня около 16.00 ребята ушли из школы № 15 (ул. Якубова, 15) в неизвестном направлении и пропали. До настоящего времени об их местонахождении ничего не известно.

Криуша Олег, 10 лет, проживает по проспекту Рокоссовского.





Приметы: рост около 140 см., худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые.

Был одет: цветная куртка с поперечными полосками синего, красного и желтого цветов, шапка серо-голубая вязаная, штаны темно-синие болоньевые, черные кроссовки с бежевой подошвой.

Колос Вадим, 10 лет, проживает по проспекту Рокоссовского .





Приметы: рост около 145 см., худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые.

Был одет: куртка болотного цвета, кроссовки красные с черным, спортивные темные штаны.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем подростке, просят сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), 8 (033) 666-60-33 или 8 (033) 666-68-56. Либо в милицию на общий 102.