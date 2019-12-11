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ГАИ ищет свидетелей

12.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Граждан, располагающих какой-либо информацией, просьба незамедлительно позвонить по телефонам: 74-35-37; 76-12-26; 76-12-27; 73-25-21; 70-72-00; 70-73-00; 102.

Конфиденциальность гарантируется.

Госавтоинспекция

 
 
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