Граждан, располагающих какой-либо информацией, просьба незамедлительно позвонить по телефонам: 74-35-37; 76-12-26; 76-12-27; 73-25-21; 70-72-00; 70-73-00; 102.
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Госавтоинспекция
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ГАИ ищет свидетелей
12.12.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Граждан, располагающих какой-либо информацией, просьба незамедлительно позвонить по телефонам: 74-35-37; 76-12-26; 76-12-27; 73-25-21; 70-72-00; 70-73-00; 102.
Конфиденциальность гарантируется.
Госавтоинспекция
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