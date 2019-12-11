﻿ В Гродно на военном кладбище вырубают деревья. Местные против: «Деревья за окном лучше, чем кресты». 21.by
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В Гродно на военном кладбище вырубают деревья. Местные против: «Деревья за окном лучше, чем кресты»

12.12.2019 09:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Белуша продолжается реконструкция военного кладбища. Городские службы планируют вырубить в районе старых захоронений 22 дерева. Не все местные согласны с таким решением, сообщает Hrodna.life.


Фото: hrodna.life

На 12 декабря запланирована встреча с жильцами домов, которые находятся в непосредственной близости от захоронений.

Местная жительница Ольга Валько рассказала, что несколько деревьев на кладбище спилили уже месяц назад.

— Два дерева точно спилили. Я против того, чтобы спиливали насаждения на кладбище, так как, во-первых, в нашем городе и так зеленых мест осталось очень мало, дышать нечем. А во-вторых, они закрывают сами памятники. Я с уважением отношусь к истории и памяти, не против восстановления немецкой части кладбища и часовни, но все же деревья за окном мне нравятся больше, чем голые кресты, — рассказала Ольга.


Фото: hrodna.life

Встреча с жителями домов, которые находятся около кладбища, пройдет 12 декабря в 17.30 возле часовни.

Военное кладбище на улице Белуша было заложено в 1888 году и сначала состояло из лютеранской части (южной) и части для солдат других христианских конфессий. Во время Первой мировой войны на кладбище было похоронено много немецких солдат и офицеров. В межвоенный период здесь перезахоранивали останки, найденные возле бывшего кармелитского монастыря и Фары Витовта.

Здесь также хоронили погибших в польско-советской войне, советских солдат, погибших в 1939 и 1944-годах, немецких солдат. В начале 1990-х годов был установлен знак-крест память о жителях Гродненщины, погибших во время сталинских репрессий.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Белуша продолжается реконструкция военного кладбища. Городские службы планируют вырубить в районе старых захоронений 22 дерева. Не все местные...
 
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