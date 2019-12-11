В Лельчицах пенсионерка вытопила печь, уснула и угорела

Источник материала: Tut.by

В Лельчицах угарным газом отравилась 73-летняя пенсионерка. Женщина, видимо, рано закрыла задвижку в протопленной печи, рассказали в МЧС.

Вечером 10 декабря пенсионерка вытопила печь и отправилась спать. На следующий день в обед к ней в дом пришла соседка и обнаружила пострадавшую лежащей на кровати без сознания. Женщина вызвала бригаду скорой помощи.

Пенсионерку доставили в реанимацию. Она в тяжелом состоянии.