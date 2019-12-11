|
В Лельчицах пенсионерка вытопила печь, уснула и угорела
12.12.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лельчицах угарным газом отравилась 73-летняя пенсионерка. Женщина, видимо, рано закрыла задвижку в протопленной печи,
Вечером 10 декабря пенсионерка вытопила печь и отправилась спать. На следующий день в обед к ней в дом пришла соседка и обнаружила пострадавшую лежащей на кровати без сознания. Женщина вызвала бригаду скорой помощи.
Пенсионерку доставили в реанимацию. Она в тяжелом состоянии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионерку доставили в реанимацию. Она в тяжелом состоянии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)