Ватно-марлевые повязки гриппу не помеха?

Источник материала: Единство

– Принцип действия ватно-марлевой повязки невероятно прост. Она выступает в качестве фильтрационной системы. За счет слоев ваты и бинта вредоносные вещества и бактерии оседают на поверхности материала. В результате человек вдыхает уже очищенный воздух, – поясняет помощник врача-гигиениста Татьяна Ляшкевич. – Маска помогает не заразиться инфекцией, но тут есть определенные моменты.

Во-первых, она спасает при условии, что ее носят около двух часов, после чего меняют. Иначе маска сама становится источником инфекции, и состояние человека может ухудшиться. Во-вторых, маска поможет в том случае, если речь идет о бактериальной инфекции, а не о вирусной: вирусы (в частности, гриппа) слишком малы и легко проникают через этот барьер.

Качественная ватно-марлевая повязка изготавливается из медицинской хлопчатобумажной марли, которая нормально пропускает воздух, позволяя коже дышать не потея. Чем больше количество слоев маски, тем существеннее степень защиты. Наиболее приемлемым количеством слоев будет 4–8. Между слоями марли укладывают ровный слой ваты 20×20 см и примерно 1–2 см толщиной.

Стандартная повязка имеет прямоугольную форму и четыре завязки. Размеры должны быть такими, чтобы маска закрывала рот и нос. Верхние углы марлевого прямо­угольника должны доходить почти до ушей, а нижняя часть – закрывать подбородок. Две верхние завязки проходят над ушами и завязываются на затылке, две нижние – под ушами и завязываться также на затылке.

Ватно-марлевую повязку можно использовать для защиты:

- от инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем (дифтерия, скарлатина, коклюш и др.)

- операционного поля во время медицинских манипуляций и хирургических операций (асептика)

- от летучих паров хлора (при этом повязку необходимо будет смочить 2%-ным раствором пищевой соды)

- от паров аммиака (при этом повязку необходимо смочить в 5%-ном растворе лимонной кислоты или уксуса

- от дыма, пыли или смога (для повышения эффективности необходимо просто смочить ватно-марлевую повязку в воде)

Конечно, использование ватно-марлевой повязки не гарантирует абсолютную безопасность, но существенно снизит риск заболевания или отравления.

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