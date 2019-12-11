ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ватно-марлевые повязки гриппу не помеха?

12.12.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

– Принцип действия ватно-марлевой повязки невероятно прост. Она выступает в качестве фильтрационной системы. За счет слоев ваты и бинта вредоносные вещества и бактерии оседают на поверхности материала. В результате человек вдыхает уже очищенный воздух, – поясняет помощник врача-гигиениста Татьяна Ляшкевич. – Маска помогает не заразиться инфекцией, но тут есть определенные моменты.

Во-первых, она спасает при условии, что ее носят около двух часов, после чего меняют. Иначе маска сама становится источником инфекции, и состояние человека может ухудшиться. Во-вторых, маска поможет в том случае, если речь идет о бактериальной инфекции, а не о вирусной: вирусы (в частности, гриппа) слишком малы и легко проникают через этот барьер.

Качественная ватно-марлевая повязка изготавливается из медицинской хлопчатобумажной марли, которая нормально пропускает воздух, позволяя коже дышать не потея. Чем больше количество слоев маски, тем существеннее степень защиты. Наиболее приемлемым количеством слоев будет 4–8. Между слоями марли укладывают ровный слой ваты 20×20 см и примерно 1–2 см толщиной.

Стандартная повязка имеет прямоугольную форму и четыре завязки. Размеры должны быть такими, чтобы маска закрывала рот и нос. Верхние углы марлевого прямо­угольника должны доходить почти до ушей, а нижняя часть – закрывать подбородок. Две верхние завязки проходят над ушами и завязываются на затылке, две нижние – под ушами и завязываться также на затылке.

Ватно-марлевую повязку можно использовать для защиты:

- от инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем (дифтерия, скарлатина, коклюш и др.)

- операционного поля во время медицинских манипуляций и хирургических операций (асептика)

- от летучих паров хлора (при этом повязку необходимо будет смочить 2%-ным раствором пищевой соды)

- от паров аммиака (при этом повязку необходимо смочить в 5%-ном растворе лимонной кислоты или уксуса

- от дыма, пыли или смога (для повышения эффективности необходимо просто смочить ватно-марлевую повязку в воде)

Конечно, использование ватно-марлевой повязки не гарантирует абсолютную безопасность, но существенно снизит риск заболевания или отравления.

https://mpravda.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым простым и доступным вариантом защиты от газовых и пылевых загрязнений, а также от микробиологических заболеваний считается ватно-марлевая повязка. Поможет...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Лельчицах пенсионерка вытопила печь, уснула и угорела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика