Журнал раздора. «Белавиа» выпустила издание для детей, редактор детской газеты считает, что украли ее идею

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» выпустила детский журнал под названием «OnAir Kids», его бесплатно раздают пассажирам с детьми. Главный редактор другого детского издания, «Полосатой газеты», написала в Facebook возмущенный пост : мол, идея журнала принадлежит именно ей, и еще в 2017 году она предоставляла концепцию руководству «Белавиа». Компания «Ремарк», которая занимается выпуском «OnAir Kids», обвинения отрицает: первый прототип детского бортового журнала они сделали еще в 2016 году.



Фото: citidog.by

— Весной 2017 года я разработала концепцию детского журнала и предоставила ее на встрече с заместителем гендиректора «Белавиа» Игорем Чергинцом, — рассказала TUT.BY Анна Грановская. — Моя идея была в том, чтобы сделать журнал для детей от 2 до 12 лет, с заданиями, чтобы занять детей во время полета. Расписала концепцию, приклеила наклейки и даже показала, в чем будут фишки. Игорь Чергинец меня выслушал и сказал, что хотя у других авиакомпаний детские журналы есть, для «Белавии» это пока неактуально — есть другие насущные потребности. Но папка с разработками осталась в компании. Чергинец отправил меня к главному редактору журнала «OnAir» Дмитрию Ярота, чтобы я с ним все обсудила. Ему я также представила свою концепцию. Была переписка, были встречи, но никакого предложения я в итоге так и не получила, так как «вопрос по детскому журналу поставлен на паузу, если надумаем делать — дадим знать». Поэтому я была абсолютно уверена, что никакого тендера или работы над журналом не ведется.



Так выглядела концепция детского журнала, которую предлагала Анна Грановская. Фото: с личной страницы Анны Грановской в Фейсбуке

Собеседница говорит, что была неприятно удивлена, когда на днях узнала, что «Белавиа» все-таки запустила детский журнал для пассажиров. Анна считает, что компания «Ремарк», которая и выпускает «OnAir Kids», реализовала именно ее идею.

— Я понимаю, что идея не является объектом авторского права и не собираюсь подавать в суд, но это очень неприятная ситуация. Мне отказали, а спустя год я узнаю, что оказывается был тендер (об этом Игорь Чергинец написал под моим постом в Фейсбуке) — и «Белавиа» решила сотрудничать с компанией «Ремарк».



Фото: citidog.by

Мы уточнили у Анны, скопированы ли какие-то конкретные образы или задания из концепции ее журнала. Она ответила, что пока видела всего несколько картинок «OnAir Kids», опубликованных в интернете, — и настаивает, что реализована ее идея как таковая.

Как удалось выяснить TUT.BY, вопрос об издании детского журнала для пассажиров «Белавиа» был открыт с 2016 года. Именно тогда компания «Ремарк» сделала первый прототип издания, иллюстрации для него разработал известный художник Сергей Стельмашонок. Но реализовать идею не получилось — не было ресурсов для выпуска.

Второй прототип разработали уже в 2018-м году — он в итоге и лег в основу «OnAir Kids».



Фото: citidog.by

Главный редактор «OnAir Kids» Екатерина Богнат обращает внимание, что главный герой журнала — домовенок, который живет в самолете, а в его образе использован цветок василька, который используется в символике «Белавии».

— Идея бортового журнала для детей не является новой, такие журналы есть у многих российских и европейских авиакомпаниях, — пояснила Екатерина. — Было неприятно читать в соцсетях, что мы украли чью-то идею. Мы детально работали над нашим журналом, привлекали авторов, которые работают над изданием детских книг. В этот журнал вложено много сил. Кроме того, мы смогли обосновать его коммерчески. Хочу отметить, что в «Белавиа» со своими идеями приходили разные люди и компании, не только мы и Анна Грановская. Я знаю, что свою концепцию предоставляла компания, которая выпускает 3D-наклейки, также предложение было у иностранной компании, но там был очень дорогой вариант. Мы очень ответственно подходили к разработке детского журнала. И конечно, очень жаль, что выпуск такого позитивного журнала омрачен несправедливыми обвинениями.

Заместитель гендиректора «Белавиа» Игорь Чергинец так прокомментировал ситуацию под постом Анны Грановской:

— Вообще-то эта идея авиакомпании существовала до нашего с вами обсуждения. И идея не наша — подобные журналы существуют у целого ряда авиаперевозчиков. Кстати, мы об этом с вами говорили. И мы выбирали достаточно долго, как и с кем ее воплотить в жизнь. Решили с нашим давним партнером — OnAir. И не жалеем.