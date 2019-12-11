Борисовчане вернулись с победой с областного фестиваля «Зажги свою звезду»

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На фестивале присутствовали руководители Минского облисполкома, местных исполнительных и распорядительных органов центрального региона, а также родители, друзья и педагоги участников, приехавшие поддержать юных артистов.

Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич отметил, что фестиваль стал красивой отправной точкой новогодней благотворительной акции «Наши дети». Иван Станиславович подчеркнул, что дети – это будущее страны, а ребята с ограниченными возможностями имеют неограниченные таланты, которые педагогам нужно помогать раскрывать.

Музыкальные и хореографические номера, театральные зарисовки, декламация стихов – яркая концертная программа порадовала публику.

Борисовский регион представили воспитанники ГУО «Борисовский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» и ребята, которые занимаются в группе интеграционного обучения и воспитания ГУО «Ясли-сад №19 г. Борисова». Маленькие артисты приняли участие в номинациях «Хореография» и «Театральное творчество (Театр моды)» и стали победителями в обеих – привезли с фестиваля два диплома І степени. Кроме этого, ребята заняли ІІІ место в республиканском фестивале художественного творчества «Вясёлкавы карагод».

Большую помощь в подготовке конкурсных номеров оказали Ольга Ивановна Вербицкая, руководитель студии «Леди-совершенство» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района», и Мария Сергеевна Пучило, руководитель школы танца «АтмоСфера».

Наш корр.