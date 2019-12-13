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Мужчина заметил открытую дверь - украл в квартире куртку и кий, а потом обчистил авто
12.12.2019 18:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один минчанин украл куртку и кий у другого, просто войдя в случайно открытую дверь. Об этом
В милицию обратился 62-летний минчанин - рассказал, что кто-то обворовал его квартиру и автомобиль.
Причастным к краже оказался неработающий 39-летний житель столицы, он уже был судим. Он приходил в гости к товарищу. Спускаясь по лестнице, мужчина заметил незапертую входную дверь одной из квартир. Приоткрыв ее, вытащил куртку и кий. В кармане куртки минчанин обнаружил ключи от автомобиля. Открыл дверь машины, вынес из нее шлифовальную машинку и домкрат.
Часть имущества у мужчины изъяли, но шлифмашинку и домкрат он уже успел продать соседу за 15 рублей.
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Часть имущества у мужчины изъяли, но шлифмашинку и домкрат он уже успел продать соседу за 15 рублей.
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