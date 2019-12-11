«Для многих многодетных семей это возможность решить жилищный вопрос». Вариантов, как распорядиться семейным капиталом, станет больше

Источник материала: Вороновская газета





Многие молодые семьи, в которых уже есть один ребенок, признаются, что с радостью решились бы на рождение и воспитание еще нескольких малышей, но порой их пугают материальные трудности, с которыми, возможно, придется столкнуться. В Беларуси многое делается для того, чтобы побороть стереотипные страхи и поддержать многодетных родителей, в том числе и в денежном отношении. Взять хотя бы Указ Президента от 18 сентября 2019 года № 345 «О семейном капитале», который вступит в силу с 1 января 2020 года. Предусмотренная им программа поддержки многодетных семей, когда на депозитные счета при рождении третьего ребенка зачисляется определенная сумма, продлена еще на пять лет, а возможности по использованию средств значительно расширены. Теперь воспользоваться деньгами можно еще до того, как ребенку исполнится восемнадцать.

В семье Людмилы и Андрея Качура из Лиды трое ребятишек – десятилетняя Валерия, семилетний Максим и трехлетний Никита. О том, что станут многодетными родителями, поначалу даже не предполагали, но когда родилась старшая дочь, Люда и Андрей поняли, какое это счастье – быть мамой и папой.





Семья Качура пока живет в общежитии Лидского молочно-консервного комбината. Конечно, мечтают о собственном доме. После рождения младшего Никиты в банке был открыт депозитный счет, куда из бюджета по программе «Семейный капитал» было перечислено 10 тысяч долларов. Сейчас можно не ждать совершеннолетия сына, чтобы снять деньги и, наконец, обзавестись собственным жильем, где всем будет удобно и просторно. Но молодые родители хотят повременить. По словам Людмилы, главное – дать детям качественное образование. Именно для того средства будут сберегаться на счету.

– Для многих многодетных семей обновленный указ – это возможность решить жилищный вопрос: выплатить первый взнос за квартиру или погасить остатки кредита, – говорит Людмила. – Мы же решили, что, когда придет время, справимся с этим сами, а семейный капитал пока отложим, чтобы в будущем потратить его на обучение детей. Лера серьезно занимается плаванием и танцами. Максим увлекается спортом. Никита очень творческий мальчик. Уже сейчас смело выступает на сцене. Важно развивать и поддерживать таланты своих детей и иметь возможность дать им достойное образование в той сфере, которую они выберут, когда вырастут. Для этого нужны сбережения, о которых в данном случае позаботилось государство, оказав многодетным семьям весомую поддержку.







К слову, с 1 января следующего года семейный капитал будет выплачиваться не в долларах, как это было раньше, а в рублях. При рождении или усыновлении третьего и последующих детей родители смогут получить на депозитный счет 22 500 рублей. Для сохранения покупательной способности размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.

Но самое главное – семейный капитал можно будет использовать досрочно. Теперь полученные от государства деньги многодетные семьи могут сразу потратить на строительство или покупку жилья, получение платного образования в государственных вузах и ссузах страны, лечение. В последнем случае имеются в виду не только экстренные операции и дорогостоящее срочное лечение, но и на стоматологические услуги. И это, как считают теперь многие многодетные родители, идеальная стратегия поддержки.





– С 1 января 2015 года по 1 декабря 2019 года в области местными исполнительными и распорядительными органами принято 9 264 решения о назначении семейного капитала, – рассказала заместитель начальника комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома – начальник управления пенсий и пособий Алина Воронюк. – В ОАО «Беларусбанк» открыто 8 762 депозитных счета на сумму 87 миллионов 620 тысяч долларов. Указом Президента № 345 «О семейном капитале» программа «Семейный капитал» продлевается на 2020 – 2024 годы. Важно, что право на получение семейного капитала семья может реализовать только один раз. Это значит, что семьи, получившие деньги по программе предыдущих лет, не могут претендовать на повторное формирование семейного капитала. При этом использовать средства (сейчас – в том числе досрочно) можно на нужды любого члена семьи.







А вот воспользоваться семейным капиталом не по назначению, говорят в комитете, не получится, как могут подумать те, кто плохо осведомлен о системе его выдачи. Перед тем, как принять решение о назначении семейного капитала, местные исполнительные и распорядительные органы проводят тщательную проверку. Семья должна быть благополучной – если, к примеру, в семье были случаи лишения родительских прав, заявитель получит отказ. Все последующие перечисления проходят по безналичному расчету, а потому проконтролировать, куда реально будут потрачены деньги, на практике проще простого.

Анна РАДЮК

Фото: из архива «ГП» и БелТА https://grodnonews.by/