Российские туроператоры: путевки в белорусских санаториях подорожали в два раза. А как на самом деле?

Источник материала: Tut.by

На днях директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что за последние два года для россиян отдых в санаториях и на курортах Беларуси подорожал почти в два раза, сообщает ria.ru. Белорусские эксперты с таким утверждением не согласны. Говорят, если бы цены так сильно выросли, рынок мог бы рухнуть.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

То, что цены растут, — это факт, не отрицают белорусские специалисты. Но информацию про «почти в два раза» считают преувеличением.

— Возможно, так сильно цены выросли по каким-то отдельным позициям, — предполагает Лилия Кобзик, редактор сайта Республиканского Союза туристических организаций.

На белорусские санатории, говорит эксперт, есть спрос. В ответ на это, особенно в те годы, когда интерес к отдыху у нас со стороны россиян был особенно велик, санатории поднимали цену. Хотя, уверена собеседница, цена должна повышаться тогда, когда улучшается уровень услуг или сервиса.

— В то же время, у наших санаториев действительно хорошая база. Нигде в республиках бывшего СССР такой нет, — продолжает Лилия Кобзик. — Да и если в других странах санатории в основном направлены на индустрию красоты, то у нас это оздоровление и лечебная база. В этом наша фишка. И в принципе, деньги здесь есть за что брать. Но цена не может повышаться каждый год. Хотя коллеги рассказывают, что многие санатории, пусть на немного, но постоянно поднимают стоимость путевки.

При этом, уточняет Лилия Кобзик, ни от кого из экспертов она не слышала, чтобы за два года стоимость путевок увеличилась в два раза.

— На протяжении этих двух лет цены на отдых в санаториях и так были довольно высокие, — говорит собеседница. — Если бы они увеличились вдвое, наверное, был бы мощный отток, и рынок бы рухнул.

По словам Марины Гнедой, директора интернет-портала «Санатории Беларуси», среди всех санаториев, с которыми они работают, максимум за эти два года стоимость путевки для россиян выросла на 20%.

— Допустим, в санатории «Радон» цены поднялись примерно на 5−8%, в «Приозерном» — 5%, в «Юности» — 16%, в «Альфа Радоне» — на 20% , — приводит примеры эксперт. — В некоторых санаториях из-за разницы в курсах цены поменялись на 1−2%, где-то остались на том же уровне. Допустим, в «Надзеі» три года назад утвердили цены в российских рублях — и они до сих пор такие.

В некоторых популярных у россиян санаториях, продолжает специалист, за эти два года путевки даже подешевели. Таких мест, говорит она, немного, но они есть. В этом списке, например, «Золотые пески», где цена снизилась на 5%.

До Нового года в «Альфа Радоне» путевка для россиян в сутки обойдется примерно в 90 долларов на человека, в «Радоне» и «Приозерном» — в 46, в «Надзеі» — в 31, в «Золотых песках» — в 25.

— Наши санатории стараются повышать цены объективно, — считает Марина Гнедая. — Есть два объяснения, почему цены растут. Первая, — из-за того, что растут цены на продукты, энергоносители. Затраты санаториев увеличиваются. В итоге незначительно повышается стоимость путевки. Вторая — когда санатории что-то модернизируют. Например, делают номера повышенной комфортности, организуют питание по принципу шведского стола. В этом случае стоимость путевки может значительно подрасти.

— А как обстоит ситуация с ценами для белорусов?

— В среднем за два года стоимость путевок в наших санаториях для них выросла на 10%, — отвечает эксперт.