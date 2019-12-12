«На радость людям!» В Витебске поставили елку, вокруг которой разбили в грязь весь газон

Источник материала: Tut.by

В одном из микрорайонов Витебска — на пересечении улицы Чкалова с проспектом Московским — поставили елку, а на газоне вокруг трактор оставил непроходимые колеи грязи. Местные жители возмущаются в группе «Новости Витебска и области TUT» в фейсбуке таким предновогодним «подарком».



Фото: читательница TUT.BY

— Вот такую елку с такими последствиями в виде раскуроченной территории установило ЖЭУ № 19 на Московском проспекте. На радость людям! И никто землю ровнять, похоже, не собирается. В прошлом году жители так к елке и пробирались, выворачивая ноги в замерзших колдобинах, — пишет читательница TUT.BY Светлана. — И, обратите внимание, чтобы не улетела такая «конструкция», ее обложили мешками с песком. И это XXI век.



Фото: Татьяна Северинец



Фото: Татьяна Северинец

В комментариях к посту горожане пишут, что «недопустимо оставлять раскуроченную территорию вокруг елки: схватится морозом — и люди ноги переломают на таких колдобинах, а в оттепель по колено в грязи будут».

Кто-то шутит, что трактор нарисовал круг для хоровода и что в разрытую «пашню» можно сажать картошку.



Фото: Виктор Пралич

Сегодня эту елку уже начали украшать.

В ЖЭУ № 19 уверяют, что как только закончат монтаж конструкции, привезут землю — и выровняют территорию.