ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На радость людям!» В Витебске поставили елку, вокруг которой разбили в грязь весь газон

12.12.2019 21:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В одном из микрорайонов Витебска — на пересечении улицы Чкалова с проспектом Московским — поставили елку, а на газоне вокруг трактор оставил непроходимые колеи грязи. Местные жители возмущаются в группе «Новости Витебска и области TUT» в фейсбуке таким предновогодним «подарком».


Фото: читательница TUT.BY

— Вот такую елку с такими последствиями в виде раскуроченной территории установило ЖЭУ № 19 на Московском проспекте. На радость людям! И никто землю ровнять, похоже, не собирается. В прошлом году жители так к елке и пробирались, выворачивая ноги в замерзших колдобинах, — пишет читательница TUT.BY Светлана. — И, обратите внимание, чтобы не улетела такая «конструкция», ее обложили мешками с песком. И это XXI век.


Фото: Татьяна Северинец

Фото: Татьяна Северинец

В комментариях к посту горожане пишут, что «недопустимо оставлять раскуроченную территорию вокруг елки: схватится морозом — и люди ноги переломают на таких колдобинах, а в оттепель по колено в грязи будут».

Кто-то шутит, что трактор нарисовал круг для хоровода и что в разрытую «пашню» можно сажать картошку.


Фото: Виктор Пралич

Сегодня эту елку уже начали украшать.

В ЖЭУ № 19 уверяют, что как только закончат монтаж конструкции, привезут землю — и выровняют территорию.

Читайте также:

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из микрорайонов Витебска - на пересечении улицы Чкалова с проспектом Московским - поставили елку, вокруг которой трактор оставил непроходимые колеи грязи.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Для многих многодетных семей это возможность решить жилищный вопрос». Вариантов, как распорядиться семейным капиталом, станет больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика