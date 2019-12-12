Единый день диспансеризации пройдет на Кировщине 14 декабря

Источник материала: Кировец

Как сообщили в администрации УЗ «Кировская центральная районная больница», 14 декабря 2019года (в субботу) в районе проводится единый день диспансеризации.





В районной поликлинике с 8:00 до 14:00 будут проводиться профилактические осмотры, водительские комиссии, а также вакцинация против гриппа.

Приглашаем лиц, не прошедших диспансеризацию в 2017-2018 годах, лиц состоящих на диспансерном учёте, мужчин в возрасте 50-65 лет для обследования уровня гормона предстательной железы (ПСА), при себе иметь паспорт.

Уделите время своему здоровью!