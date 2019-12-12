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Единый день диспансеризации пройдет на Кировщине 14 декабря

13.12.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Как сообщили в администрации УЗ «Кировская центральная районная больница», 14 декабря 2019года (в субботу) в районе проводится единый день диспансеризации.

Единый день диспансеризации пройдет на Кировщине 14 декабря

В районной поликлинике с 8:00 до 14:00 будут проводиться профилактические осмотры, водительские комиссии, а также вакцинация против гриппа.

Приглашаем лиц, не прошедших диспансеризацию в 2017-2018 годах, лиц состоящих на диспансерном учёте, мужчин в возрасте 50-65 лет для обследования уровня гормона предстательной железы (ПСА), при себе иметь паспорт.

Уделите время своему здоровью!

 
 
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Как сообщили в администрации УЗ «Кировская центральная районная больница», 14 декабря 2019года (в субботу) в районе проводится единый день диспансеризации. В...
 
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