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Снег и ветер. Погода в Могилеве в выходные

13.12.2019 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже гадаете, будет ли снег в Могилеве на Новый год? В эти выходные точно будет. Правда, мокрый, и при плюсовой температуре он будет быстро таять. В целом погода будет не очень комфортной: серой и ветреной. На следующей неделе, по предварительным данным, температура воздуха также будет высокой — до +5°С.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Сегодня, 13 декабря, будет около +1°С, пасмурно.

В субботу прогнозируют порывистый ветер до 12 м/с, мокрый снег и небольшой мороз утром. В остальное время будет 0…+2°С.

В воскресенье, 15 декабря, потеплеет до +3°С. Однако будет по-прежнему ветрено, пасмурно, дождливо.

В понедельник дождя уже не будет, но сохранятся пасмурная погода и порывистый ветер. На термометре будет +2…4°С.

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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