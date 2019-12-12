Россельхознадзор просит Беларусь прекратить поставки норвежской рыбы в РФ

Российское надзорное ведомство обратилось с просьбой в Минсельхозпрод Беларуси прекратить поставки рыбной продукции из норвежского сырья в РФ.

По информации Россельхознадзора, в данной продукции были неоднократно выявлены остатки запрещенных и вредных веществ. Ведомстве утверждают, что белорусская госветслужба недостаточно недостаточно мониторит поступающее сырье.

В конце октября Россельхознадзор обращался в ветслужбу Норвегии с предложением провести инспекции норвежских предприятий по производству лосося и форели. Однако норвежское ведомство ответило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора из-за «плотного графика работы».

По данным российского ведомства, с начала года по 15 ноября в Беларусь было ввезено 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии, но для исследования, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб.

При этом значительная часть продукции, выработанной из норвежского сырья, была отправлена в Россию.

Поставки рыбы из Норвегии в РФ находятся под эмбарго, которое действует с августа 2014 года. До этого Норвегия была одним из крупнейших поставщиков рыбы на российский рынок.