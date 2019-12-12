ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор просит Беларусь прекратить поставки норвежской рыбы в РФ

13.12.2019 11:02 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Российское надзорное ведомство обратилось с просьбой в Минсельхозпрод Беларуси прекратить поставки рыбной продукции из норвежского сырья в РФ.

По информации Россельхознадзора, в данной продукции были неоднократно выявлены остатки запрещенных и вредных веществ.  Ведомстве утверждают, что белорусская госветслужба недостаточно недостаточно мониторит поступающее сырье.

В конце октября Россельхознадзор обращался в ветслужбу Норвегии с предложением провести инспекции норвежских предприятий по производству лосося и форели. Однако норвежское ведомство ответило, что не сможет принять делегацию Россельхознадзора из-за «плотного графика работы».

По данным российского ведомства, с начала года по 15 ноября в Беларусь было ввезено 10,2 тыс. тонн аквакультурной продукции из Норвегии, но для исследования, согласно информации белорусской госветслужбы, было отобрано всего 17 проб.

При этом значительная часть продукции, выработанной из норвежского сырья, была отправлена в Россию.

Поставки рыбы из Норвегии в РФ находятся под эмбарго, которое действует с августа 2014 года. До этого Норвегия была одним из крупнейших поставщиков рыбы на российский рынок.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское надзорное ведомство обратилось с просьбой в Минсельхозпрод Беларуси прекратить поставки рыбной продукции из норвежского сырья в РФ.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Мама переживала: "Что тебе за это будет?"». Кто эти люди, что смотрят с фасадов столичных домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика