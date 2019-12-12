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В Германии супруги установили в доме 350 елок

13.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Супруги начали готовиться к праздникам в сентябре. В своем доме площадью примерно 100 квадратных метров они установили елки везде, даже в ванной комнате. Процесс украшения занял восемь недель. Кроме традиционных новогодних шаров, некоторые деревья украшены игрушками и фигурами героев кинофильмов. Каждая елка имеет свой уникальный стиль декора.

В доме для новогодних украшений выделено отдельное помещение. Кстати, в свое жилище супруги даже приглашают туристов на экскурсии. Коллекцию они называют «Рождеством чудес Нижней Саксонии» и признаются, что создают ее не из желания прославиться, а из любви к елкам и празднику.

В прошлом году супруги стали обладателями мирового рекорда по количеству установленных в доме елок. Его зафиксировал представитель Института рекордов Германии. В этом году они побили свой же рекорд, а в следующем настраиваются нарядить еще больше новогодних деревьев.

 В Германии супруги установили в доме 350 елок

 

 
 
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Сюзанна и Томас Еромин из немецкого Ринтельна (Нижняя Саксония) использовали более 42 тысяч новогодних украшений и 300 гирлянд, сообщает Deutsche Welle.
 
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