 В Германии супруги установили в доме 350 елок

Источник материала: Единство

Супруги начали готовиться к праздникам в сентябре. В своем доме площадью примерно 100 квадратных метров они установили елки везде, даже в ванной комнате. Процесс украшения занял восемь недель. Кроме традиционных новогодних шаров, некоторые деревья украшены игрушками и фигурами героев кинофильмов. Каждая елка имеет свой уникальный стиль декора.

В доме для новогодних украшений выделено отдельное помещение. Кстати, в свое жилище супруги даже приглашают туристов на экскурсии. Коллекцию они называют «Рождеством чудес Нижней Саксонии» и признаются, что создают ее не из желания прославиться, а из любви к елкам и празднику.

В прошлом году супруги стали обладателями мирового рекорда по количеству установленных в доме елок. Его зафиксировал представитель Института рекордов Германии. В этом году они побили свой же рекорд, а в следующем настраиваются нарядить еще больше новогодних деревьев.



