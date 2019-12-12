Куда идти за елкой в Витебске: адреса новогодних базаров

Источник материала: Tut.by

Елочные базары в Витебске откроются 21 декабря. Они традиционно не меняют адресов, но на всякий случай напоминаем, куда отправляться за покупкой.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Елочные базары разместятся на 19 площадках в разных районах города:

рынки — Полоцкий, Смоленский и Южный;

улица Смоленская, 3/1 (возле «Витебских продуктов»);

пересечение проспектов Черняховского и Строителей;

Пролетарская площадь;

проспект Победы (возле «Весты»);

улица Чкалова, на остановках «Юг-7» и «Молодежная»;

Московский проспект, 45/1;

улица Мира, 44;

улица Гагарина (возле магазина «Ганна»);

улица Титова, 113;

пересечение улицы Смоленской и проспекта Фрунзе;

пересечение улиц Максима Горького и Академика Павлова;

улица Правды, 64а (возле «Добронома»);

улица Воинов-интернационалистов, 11а (возле «Копеечки»);

Московский проспект, 130 (возле «Евроопта»);

проспект Строителей, 15 В (возле «ТриО»).

В продаже будут ели, сосны, елочные букеты и деревья в кадках. Кстати, елочки в кадках прошлом году вызвали интерес у покупателей, поэтому нынче их продажу планируют увеличить почти втрое.

Стоимость елочки высотой до 1 метра — около 10 рублей, от 1 до 2 метров — до 12 рублей, от 2 до 3 метров — до 17 рублей, от 3 до 4 метров — до 30 рублей.