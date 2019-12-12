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Куда идти за елкой в Витебске: адреса новогодних базаров
13.12.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елочные базары в Витебске
Елочные базары разместятся на 19 площадках в разных районах города:
В продаже будут ели, сосны, елочные букеты и деревья в кадках. Кстати, елочки в кадках прошлом году вызвали интерес у покупателей, поэтому нынче их продажу планируют увеличить почти втрое.
Стоимость елочки высотой до 1 метра — около 10 рублей, от 1 до 2 метров — до 12 рублей, от 2 до 3 метров — до 17 рублей, от 3 до 4 метров — до 30 рублей.
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Елочные базары в Витебске откроются 21 декабря. Они традиционно не меняют адресов, но на всякий случай напоминаем, куда отправляться за покупкой новогоднего...
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