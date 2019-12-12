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Куда идти за елкой в Витебске: адреса новогодних базаров

13.12.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Елочные базары в Витебске откроются 21 декабря. Они традиционно не меняют адресов, но на всякий случай напоминаем, куда отправляться за покупкой.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Елочные базары разместятся на 19 площадках в разных районах города:

  • рынки — Полоцкий, Смоленский и Южный;
  • улица Смоленская, 3/1 (возле «Витебских продуктов»);
  • пересечение проспектов Черняховского и Строителей;
  • Пролетарская площадь;
  • проспект Победы (возле «Весты»);
  • улица Чкалова, на остановках «Юг-7» и «Молодежная»;
  • Московский проспект, 45/1;
  • улица Мира, 44;
  • улица Гагарина (возле магазина «Ганна»);
  • улица Титова, 113;
  • пересечение улицы Смоленской и проспекта Фрунзе;
  • пересечение улиц Максима Горького и Академика Павлова;
  • улица Правды, 64а (возле «Добронома»);
  • улица Воинов-интернационалистов, 11а (возле «Копеечки»);
  • Московский проспект, 130 (возле «Евроопта»);
  • проспект Строителей, 15 В (возле «ТриО»).

В продаже будут ели, сосны, елочные букеты и деревья в кадках. Кстати, елочки в кадках прошлом году вызвали интерес у покупателей, поэтому нынче их продажу планируют увеличить почти втрое.

Стоимость елочки высотой до 1 метра — около 10 рублей, от 1 до 2 метров — до 12 рублей, от 2 до 3 метров — до 17 рублей, от 3 до 4 метров — до 30 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Елочные базары в Витебске откроются 21 декабря. Они традиционно не меняют адресов, но на всякий случай напоминаем, куда отправляться за покупкой новогоднего...
 
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