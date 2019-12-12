В Могилеве женщина систематически избивала своего мужа. Прокуратура завела уголовное дело

Источник материала: Tut.by

47-летняя жительница Могилева постоянно избивала своего супруга-пенсионера. Он не обращался за помощью в милицию, за него это сделала прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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На протяжении всего 2019 года женщина в состоянии алкогольного опьянения систематически избивала своего супруга-пенсионера. Она состояла на учете как хронический алкоголик, ранее неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности.

Несмотря на то, что мужчина не обращался в правоохранительные органы с заявлением о привлечении супруги к ответственности, прокурор Могилева, исходя из защиты прав и законных интересов пострадавшего от преступления лица, принял решение возбудить уголовное дело об истязании. Расследованием занялся Следственный комитет. За истязание (ч.1 ст. 154 УК Беларуси) женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, прокуратура вправе возбудить уголовное дело о преступлениях частно-публичного обвинения и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если они совершены в отношении того, кто находится в зависимости от обвиняемого или по иным причинам не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы.