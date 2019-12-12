Как изменится зарплата бюджетников с 1 января

Оплата труда работников бюджетной сферы будет рассчитываться по-новому с 1 января 2020 года.

Положение об этом содержится в указе президента №27.

В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что к переходу на новую систему давно все готово. В ведомстве подчеркнули, что изменится не величина самой зарплаты, а система расчета, которая, в свою очередь, приедет к увеличению дохода.

Постоянная часть будет выше, чем переменная (премии и надбавки). А значит, у бюджетников будет больше гарантий.

По словам первого замминистра труда и соцзащиты Андрея Лобовича, новая система будет более понятной, прозрачной и оценит результаты и специфику труда конкретных работников.

«Основу системы будут формировать тарифная 18-разрядная сетка и базовая ставка, на основе которой рассчитывается оклад, а также стимулирующие и компенсирующие выплаты. Часть этих выплат будет установлена централизованно как надбавка за стаж работы в бюджетных организациях, премия, единовременная выплата на оздоровление, материальная помощь, а также надбавки и доплаты, установленные законодательными актами и постановлениями Совета Министров», - сказал чиновник.

Доплаты и надбавки будут устанавливать руководители бюджетных организаций, учитывая специфику работы и вклад каждого сотрудника «пределах выделенных бюджетных средств, доходов, полученных от внебюджетной деятельности, и других источников, не запрещенных законодательством».

В бюджете страны на 2020 год заложены средства, позволяющие обеспечить прирост среднемесячной заработной платы бюджетников не менее чем на 10%.

История вопроса

Ранее сообщалось, что с 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться базовая ставка и новая тарифная сетка, включающая 18 разрядов. Оплата труда бюджетников будет учитывать коэффициенты, надбавки за стаж, премии. Таким образом, нынешний год - последний, когда в стране используется тарифная ставка первого разряда.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 3 апреля 2019 г. № 13 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» установлены тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по профессиям) работников бюджетных организаций и организаций, приравненных к бюджетных.

Напомним, 1 декабря министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил , что зарплаты бюджетников в Беларуси будут расти ускоренными темпами. Еще раз он напомнил об этом 3 декабря в Совете Республики, подчеркнув, что средняя зарплата бюджетника в 2020 году будет преышать 920 рублей.

В проекте республиканского бюджета, поступившем на рассмотрение в парламент, на зарплаты работников бюджетных организаций планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей. Всего планируется поднять зарплату работников бюджетной сферы на 10-11%.

В то же время, по данным Белстата, 54,7% белорусов живут на менее чем 500 рублей в месяц. В первом полугодии в стране на 28 предприятиях получали зарплату ниже 400 рублей, и более чем на 500 – менее 500 рублей.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября заявил , что размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля, у бюджетников зарплата вырастет до 921 рубля.

Румас напомнил , что чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей, если на подшефных им предприятиях не изменится ситуация по зарплатам. Особенно это касается тех организаций, где средняя зарплата ниже 500 рублей.