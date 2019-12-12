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Как изменится зарплата бюджетников с 1 января
13.12.2019 11:22 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Оплата труда работников бюджетной сферы будет рассчитываться по-новому с 1 января 2020 года.
Положение об этом содержится в указе президента №27.
В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что к переходу на новую систему давно все готово. В ведомстве подчеркнули, что изменится не величина самой зарплаты, а система расчета, которая, в свою очередь, приедет к увеличению дохода.
Постоянная часть будет выше, чем переменная (премии и надбавки). А значит, у бюджетников будет больше гарантий.
По словам первого замминистра труда и соцзащиты Андрея Лобовича, новая система будет более понятной, прозрачной и оценит результаты и специфику труда конкретных работников.
«Основу системы будут формировать тарифная 18-разрядная сетка и базовая ставка, на основе которой рассчитывается оклад, а также стимулирующие и компенсирующие выплаты. Часть этих выплат будет установлена централизованно как надбавка за стаж работы в бюджетных организациях, премия, единовременная выплата на оздоровление, материальная помощь, а также надбавки и доплаты, установленные законодательными актами и постановлениями Совета Министров», - сказал чиновник.
Доплаты и надбавки будут устанавливать руководители бюджетных организаций, учитывая специфику работы и вклад каждого сотрудника «пределах выделенных бюджетных средств, доходов, полученных от внебюджетной деятельности, и других источников, не запрещенных законодательством».
В бюджете страны на 2020 год заложены средства, позволяющие обеспечить прирост среднемесячной заработной платы бюджетников не менее чем на 10%.
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Оплата труда работников бюджетной сферы будет рассчитываться по-новому с 1 января 2020 года. Положение об этом содержится в указе президента №27.
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