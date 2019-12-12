ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как изменится зарплата бюджетников с 1 января

13.12.2019 11:22 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Оплата труда работников бюджетной сферы будет рассчитываться по-новому с 1 января 2020 года.

Положение об этом содержится в указе президента №27.

В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что к переходу на новую систему давно все готово. В ведомстве подчеркнули, что изменится не величина самой зарплаты, а система расчета, которая, в свою очередь, приедет к увеличению дохода.

Постоянная часть будет выше, чем переменная (премии и надбавки). А значит, у бюджетников будет больше гарантий. 

По словам первого замминистра труда и соцзащиты Андрея Лобовича, новая система будет более понятной, прозрачной и оценит результаты и специфику труда конкретных работников. 

«Основу системы будут формировать тарифная 18-разрядная сетка и базовая ставка, на основе которой рассчитывается оклад, а также стимулирующие и компенсирующие выплаты. Часть этих выплат будет установлена централизованно как надбавка за стаж работы в бюджетных организациях, премия, единовременная выплата на оздоровление, материальная помощь, а также надбавки и доплаты, установленные законодательными актами и постановлениями Совета Министров», - сказал чиновник.

Доплаты и надбавки будут устанавливать руководители бюджетных организаций, учитывая специфику работы и вклад каждого сотрудника «пределах выделенных бюджетных средств, доходов, полученных от внебюджетной деятельности, и других источников, не запрещенных законодательством».

В бюджете страны на 2020 год заложены средства, позволяющие обеспечить прирост среднемесячной заработной платы бюджетников не менее чем на 10%.

История вопроса

Ранее сообщалось, что с 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться базовая ставка и новая тарифная сетка, включающая 18 разрядов. Оплата труда бюджетников будет учитывать коэффициенты, надбавки за стаж, премии. Таким образом, нынешний год - последний, когда в стране используется тарифная ставка первого разряда.

Согласно постановлению Минтруда и соцзащиты от 3 апреля 2019 г. № 13 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» установлены тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по профессиям) работников бюджетных организаций и организаций, приравненных к бюджетных.

Напомним, 1 декабря министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что зарплаты бюджетников в Беларуси будут расти ускоренными темпами. Еще раз он напомнил об этом 3 декабря в Совете Республики, подчеркнув, что средняя зарплата бюджетника в 2020 году будет преышать 920 рублей.

В проекте республиканского бюджета, поступившем на рассмотрение в парламент, на зарплаты работников бюджетных организаций планируется дополнительно направить 1,8 млрд рублей. Всего планируется поднять зарплату работников бюджетной сферы на 10-11%.

В то же время, по данным Белстата, 54,7% белорусов живут на менее чем 500 рублей в месяц. В первом полугодии в стране на 28 предприятиях получали зарплату ниже 400 рублей, и более чем на 500 – менее 500 рублей.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в палате представителей 5 ноября заявил, что размер средней заработной платы «по экономике» в 2020 году составит 1162 рубля, у бюджетников зарплата вырастет до 921 рубля.

Румас напомнил, что чиновники, ответственные за проблемные предприятия с низкими зарплатами, будут сняты с должностей, если на подшефных им предприятиях не изменится ситуация по зарплатам. Особенно это касается тех организаций, где средняя зарплата ниже 500 рублей.

Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что работники бюджетной сферы Беларуси получают слишком маленькую зарплату, и ее необходимо увеличить.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оплата труда работников бюджетной сферы будет рассчитываться по-новому с 1 января 2020 года. Положение об этом содержится в указе президента №27.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве женщина систематически избивала своего мужа. Прокуратура завела уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика