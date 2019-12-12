Снеговики, филин и 20 км гирлянд. Посмотрите, как украсили парк Мира к Новому году

Источник материала: Tut.by

К Новому году брестский парк Мира превратили в волшебный лес с 12-ти метровой елью, сказочными персонажами, новогодними гирляндами и фонарями.



Фото: ОАО «Савушкин продукт»

Центральное место в парке занимает необычная ель в виде Санта Клауса, который присел отдохнуть. Новогоднюю красавицу украшают 840 шаров, а вместо традиционной звезды — яркая шапочка.





Инсталляции со сказочными персонажами есть и у детской площадки, где на ветках ивы расположился мудрый филин, а чуть поодаль пасутся олени на опустившихся снежных облаках.





В разных частях парка можно увидеть и красный автомобильчик, который привез подарки, и обитателей волшебного леса, ангелы украшают ели сосульками и конфетами, а мишки мило играют друг с другом.





Дизайном новогоднего светового оформления занимался «Савушкин продукт»: всего в парке установлено 28 объектов с праздничной подсветкой, а 68 деревьев украшены светящимися гирляндами общей протяженностью более 20 км.











