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Продавец круглосуточного буфета на вокзале уснула - у нее из сумочки украли 1000 долларов

13.12.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продавец круглосуточного буфета на железнодорожном вокзале уснула на работе. Минчанин воспользовался ситуацией и украл 1000 долларов из ее сумочки. Такую историю рассказывает столичная милиция.

Ночью на железнодорожном вокзале в Минске продавец круглосуточного буфета уснула. Минчанин похитил 1000 долларов из ее сумочки, два блока сигарет, а также продукты. Женщина проснулась, заметила пропажу и обратилась в милицию.

Похитителя задержали по горячим следам — он вернулся на вокзал, чтобы уехать в Брест. Мужчине 37 лет, раньше он не раз привлекался к уголовной ответственности. Оказалось, что он причастен к похожим преступлениям в столице.

Материалы проверки передали в Октябрьский (Минска) РОСК — там действиям минчанина дадут правовую оценку.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Ночью на железнодорожном вокзале в Минске продавец круглосуточного буфета уснула. Минчанин похитил 1000 долларов из ее сумочки, два блока сигарет, а также продукты.
 
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