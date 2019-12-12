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Продавец круглосуточного буфета на вокзале уснула - у нее из сумочки украли 1000 долларов
13.12.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продавец круглосуточного буфета на железнодорожном вокзале уснула на работе. Минчанин воспользовался ситуацией и украл 1000 долларов из ее сумочки. Такую историю
Ночью на железнодорожном вокзале в Минске продавец круглосуточного буфета уснула. Минчанин похитил 1000 долларов из ее сумочки, два блока сигарет, а также продукты. Женщина проснулась, заметила пропажу и обратилась в милицию.
Похитителя задержали по горячим следам — он вернулся на вокзал, чтобы уехать в Брест. Мужчине 37 лет, раньше он не раз привлекался к уголовной ответственности. Оказалось, что он причастен к похожим преступлениям в столице.
Материалы проверки передали в Октябрьский (Минска) РОСК — там действиям минчанина дадут правовую оценку.
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Ночью на железнодорожном вокзале в Минске продавец круглосуточного буфета уснула. Минчанин похитил 1000 долларов из ее сумочки, два блока сигарет, а также продукты.
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