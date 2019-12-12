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Лукашенко на встрече со студентами медвузов: Случайных людей среди медиков быть не должно

13.12.2019 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед белорусской медициной стоит важнейшая задача — увеличить продолжительность и повысить качество жизни граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, сообщает пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что в последние годы белорусское здравоохранение достигло значительных успехов в разработке перспективных методов профилактики, диагностики и лечения. Осваиваются передовые технологии, создаются новые лекарственные препараты.

— За всеми этими достижениями стоят конкретные люди. Наиболее ценный и значимый ресурс всей системы — медицинские кадры, — обратил внимание Лукашенко.

Он отметил, что для того, чтобы выучить, вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая профессорско-преподавательская работа.

Президент добавил, что многие школьники идут в вуз за компанию с друзьями либо по совету родителей, но при этом белорусские медицинские университеты выбирают наиболее сильные абитуриенты.

— Проходные баллы здесь ежегодно одни из самых высоких в стране. Конкуренция огромная. Так что можно с уверенностью сказать: поступают сюда лучшие. Это правильно. Случайных людей среди медиков быть не должно. Как бы ни было трудно в учебе, работе, это — призвание, — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что министерствам необходимо обратить особое внимание на формирование количества мест для обучения по нужным специальностям и принимать решение с учетом потребности каждого региона.

— Я неоднократно слышу вопрос о дефиците медицинских кадров в стране. В свое время, при их избытке, практически на треть были сокращены наборы в медицинские университеты. Соответственно уменьшились и выпуски. Сегодня набор в эти вузы увеличен на 200 бюджетных мест, достигнут максимальный процент поступления на условиях целевой подготовки, — сказал Лукашенко.

Но и в дальнейшем, подчеркнул президент, профильным министерствам необходимо обратить особое внимание на формирование количества мест для обучения по нужным специальностям и принимать решение с учетом потребности и перспективного плана развития каждого региона.

— И не забывать про иностранцев, они хотят у нас учиться, — добавил президент.

 
 
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Лукашенко отметил, что для того, чтобы выучить, вырастить хорошего врача, требуются годы кропотливого труда, а также огромный финансовый ресурс и большая...
 
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