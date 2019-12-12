ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пограничники обещают принять меры, чтобы сократить очереди на границе перед новогодними праздниками

13.12.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Госпогранкомитет готовится к увеличению пассажиропотока перед новогодними праздниками. Пограничники обещают принять меры, чтобы минимизировать очереди.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

«В преддверии декабрьских и январских праздников на погранпереходах будет увеличено число пограничников. Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей», — сообщили в ГПК.

С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях оформили 881 078 человек и 251 202 единиц транспорта. Наиболее популярным стало польское направление, на втором месте литовское.

Госпогранкомитет напоминает, что за обстановкой перед пунктами пропуска можно следить онлайн. Кроме того, можно получить информацию о средней загруженности направлений в конкретный день недели по часам и выбрать время для поездки.

В автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпогранкомитет готовится к увеличению пассажиропотока перед новогодними праздниками. Пограничники обещают принять меры, чтобы минимизировать очереди.
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко на встрече со студентами медвузов: Случайных людей среди медиков быть не должно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика