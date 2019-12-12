|
Пограничники обещают принять меры, чтобы сократить очереди на границе перед новогодними праздниками
13.12.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госпогранкомитет готовится к увеличению пассажиропотока перед новогодними праздниками. Пограничники обещают принять меры, чтобы минимизировать очереди.
«В преддверии декабрьских и январских праздников на погранпереходах будет увеличено число пограничников. Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей», —
С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года белорусские пограничники на различных участках в обоих направлениях
Госпогранкомитет напоминает, что за
В автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпогранкомитет готовится к увеличению пассажиропотока перед новогодними праздниками. Пограничники обещают принять меры, чтобы минимизировать очереди.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)