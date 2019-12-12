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Лукашенко рассказал Каранику о недопустимости клановости в медицине

13.12.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожурил главу Минздрава Владимира Караника за «семейственность», и заявил, что клановости в белорусской медицине не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, видео с этим заявлением разместил Телеграм-канал «Пул первого».


Владимир Караник. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Меня по разным каналам информируют, что у тебя… появилась некоторая семейственность, — сказал Лукашенко, обращаясь к Каранику. —  Мама, папа, ребенок — врачи, и тому подобное, и так далее. Это хорошо. Но плохо то, что когда несколько семей образуют клан, туда очень трудно проникнуть другим. Я думаю, ты заметил, что я уже несколько лет разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно, — отметил Лукашенко.

Он объяснил, чем по его мнению, плоха клановость — в это сообщество не допускают посторонних, и передают знания только «своим».

— А почему не всем? Вот что меня больше всего настораживает. Но клановости в медицине, здравоохранении, пока я президент, не будет, — подчеркнул Лукашенко.

Владимир Караник был назначен на пост министра здравоохранения в июне 2019 года

 
Теги: Новости
 
 
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Обращаясь к Каранику Лукашенко сказал: «Я думаю, ты заметил, что я уже несколько лет разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно».
 
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