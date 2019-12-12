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Белорусы назвали лучшие аптеки страны

13.12.2019 12:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусы назвали любимые аптеки. Лучшей стала сеть «Добрыя лекi», на втором месте – ADEL. Победителем премии «Народная марка» стал крупнейший в стране фармацевтический холдинг «Аптека Групп». 
 
Лучшие сети аптек в Беларуси определил народный опрос. Его организаторы распространили около 3 млн. анкет по всей стране и получили свыше 440 тыс. голосов. Респонденты не просто выбирали варианты из списка, а называли их на память. Такой подход позволил выяснить, каким торговым маркам по-настоящему доверяют белорусы и советуют другим. 
 
Любимыми аптеками белорусов стали «Добрыя лекi». Они уверенно победили в большинстве регионов. Второе место заняла сеть ADEL, которая особенно популярна в Минске и Витебской области. Эти аптечные торговые марки с большим отрывом лидировали в голосовании по всей стране. 
 
«Сеть аптек «Добрыя лекi» популярна в каждой области, что и подтвердило последнее исследование. Большой фокус мы делаем на доступности лекарств и следуем мировым трендам, предлагая богатый выбор товаров, причем не только медицинских, – комментируют в аптечной сети. – Прежде всего, потребителю важно найти нужное средство по честной цене. Но все большее значение приобретает и качество советов провизоров. Ведь люди идут к тем, кому доверяют». 
 
Сеть «Добрыя лекi» включает около 150 аптек во всех регионах и считается крупнейшей в стране. Она известна своей стратегией по повышению доступности лекарственной помощи, которого добивается за счет низких наценок, продуманной логистики и работы с крупными поставщиками. В сентябре к «Добрым лекам» перешли около 60 аптек сети «Заботливая аптека», которые в ближайшее время ожидает ребрендинг. 
 
ADEL в свою очередь насчитывает свыше 100 аптек. Их отличают расширенный выбор товаров и профессиональные консультации. Сеть развивает идею повышения качества жизни белорусов, а вместе с лекарствами предлагает медицинскую технику, косметику и товары для здорового питания. В этом году в ADEL подготовили и трудоустроили пенсионеров по программе «Старший специалист», чтобы внести вклад в борьбу с трудовой дискриминацией по возрасту.
 
«Народные марки» назвали в Беларуси уже в седьмой раз. Голосование проводилось во всех регионах с учетом критериев репрезентативности. Порядка 62% голосов принесли женщины, а 38% – мужчины. Самой многочисленной возрастной группой оказалась молодежь в возрасте от 25 до 34 лет. При этом более 73% респондентов имели высшее образование, а каждый второй признался, что получает зарплату свыше 700 рублей в месяц.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы назвали любимые аптеки. Лучшей стала сеть «Добрыя лекi», на втором месте – ADEL. Победителем премии «Народная марка» стал крупнейший в стране...
 
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