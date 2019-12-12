Просрочка, неправильное хранение, отсутствие маркировок – ЦГиЭ проверил торговые объекты Борисова

Источник материала: Единство

– Сегодня во время мониторинга будем проверять, как магазины устранили ранее выявленные нами нарушения. В настоящее время в рамках проводимой в стране политики уменьшения числа проверок на постоянной основе мы проводим профилактические мониторинги, которые носят предупредительный характер. При выявлении нарушений впервые не привлекаем к ответственности, а даем рекомендации на их устранение, после чего возвращаемся в торговые объекты для контроля выполнения рекомендаций. В случае неустранения данных нарушений лица, действия или бездействие которых повлекло повторное нарушение законодательства, привлекаются к административной ответственности, – пояснила суть мониторинга сотрудница ГУ «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

Первый объект, куда отправились специалисты, – торговый павильон, расположенный на ул. Строителей. Сотрудники ЦГиЭ представились продавцу, предъявили удостоверения и начали проверять товары. В ходе визуального осмотра уже выявились некоторые ошибки: расфасованное печенье оказалось без какой-либо информации о товаре, разрезанная колбаса не имела маркировки о дате и времени разреза. Заглянув в холодильник, специалисты обнаружили шашлык, срок годности которого истек более месяца назад, а также пакеты с содержимым, похожим на набор супового полуфабриката, без маркировочных ярлыков и информации о дате изготовления и сроке годности.

– Покупатель должен понимать, что это за продукт, когда и кем он изготовлен, до какого числа его можно употреблять. Если товар не соответствует нормам, его нужно снимать с продажи, – рассказала продавцу специалист ЦГиЭ.

На просьбу предъявить медицинскую справку о допуске к работе продавец пояснила, что на рабочем месте ее нет…

Далее – еще один продовольственный магазин «Продукты», расположенный по ул. Трусова. Первое, что на входе бросается в глаза, – расфасованная и выставленная в витрину замороженная печень – нарушение температурного режима.

– Только разрезали и расфасовали, выставили, чтобы побыстрее продать. Уже почти всю разобрали, и эта не залежится, еще минут 20 – и раскупят, ничего не испортится, – пытается оправдаться заведующая магазином.

Также здесь была допущена установка ценников непосредственно на готовую неупакованную пищевую продукцию (пирожки).

В остальных магазинах, которые в этот день посетили специалисты ЦГиЭ, ситуация схожая.

В целом, как показал мониторинг, нарушений в магазинах выявляется не так много, но практически во всех торговых точках они одинаковые.

– За истекший период 2019 года при обследовании объектов торговли и общественного питания наиболее частыми нарушениями были реализация продуктов питания с истекшим сроком годности, без маркировочных ярлыков заводов-изготовителей, без указания информации о дате изготовления и конечном сроке годности. Так, например, было изъято 313,7 кг «просрочки». Кроме этого, зачастую в магазинах отсутствуют дезсредства, не проводится своевременный ремонт производственных помещений, отсутствуют дополнительные весы для раздельного взвешивания готовой и сырой продукции – перечислять можно долго, – рассказала корреспонденту «А» заведующий отделением гигиены питания ГУ «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии». – За одиннадцать месяцев текущего года нашими специалистами вынесено 209 предписаний об изъятии из обращения продуктов питания, изъято 1720,25 кг товаров, вынесено 8 предписаний о приостановлении деятельности объектов, отстранено от работы 55 человек, выдана 271 рекомендация об устранении нарушений, составлено 26 протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и 28 – в отношении ответственных должностных лиц, – привела данные статистики специалист.

Несмотря на то, что сотрудники ЦГиЭ постоянно контролируют торговые объекты на предмет соблюдения ими санитарных норм, самим покупателям также следует быть внимательными при выборе товаров.

– Приобретая пищевые продукты, не поленитесь изучить потребительскую упаковку, где производитель указывает всю необходимую информацию о продукте. Также следует обращать внимание на условия хранения товара, целостность потребительской упаковки, наличие маркировки, сроки годности. Если не получается найти нужные сведения – обращайтесь к продавцу, который обязан предоставить вам все необходимые данные. Кроме этого, в каждом магазине есть книга замечаний и предложений, в которую в случае имеющихся претензий можно сделать соответствующую запись. После в установленный срок вы получите письменный ответ о принятых мерах реагирования, – подытожила сотрудник ЦГиЭ.

Соблюдение этих простых и очевидных правил убережет вас от покупки некачественных товаров и последующих возможных дополнительных хлопот.

Наш корр.