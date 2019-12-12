Новобранцы Пинского погранотряда в субботу примут присягу на главной городской площади

Источник материала: Полесская правда



14 декабря на главной площади Пинска состоится церемония принятия присяги новым пополнением пограничного отряда. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.