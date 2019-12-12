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Новобранцы Пинского погранотряда в субботу примут присягу на главной городской площади
13.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Торжественное мероприятие начнется на площади Ленина в 10 часов утра. Ожидается, что в церемонии примут участие представители Госпогранкомитета, командование, офицеры и прапорщики пограничного отряда. Всего в этот день слова присяги на верность Родине и белорусскому народу произнесут более 180 новобранцев, которым недавно
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> 14 декабря на главной площади Пинска состоится церемония принятия присяги новым пополнением пограничного отряда. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил...
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