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Новобранцы Пинского погранотряда в субботу примут присягу на главной городской площади

13.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Новобранцы Пинского погранотряда в субботу примут присягу на главной городской площади
14 декабря на главной площади Пинска состоится церемония принятия присяги новым пополнением пограничного отряда. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

Торжественное мероприятие начнется на площади Ленина в 10 часов утра. Ожидается, что в церемонии примут участие представители Госпогранкомитета, командование, офицеры и прапорщики пограничного отряда. Всего в этот день слова присяги на верность Родине и белорусскому народу произнесут более 180 новобранцев, которым недавно торжественно вручили боевое оружие.

 
 
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> 14 декабря на главной площади Пинска состоится церемония принятия присяги новым пополнением пограничного отряда. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил...
 
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