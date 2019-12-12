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«С утра напакостят так… Потом ночь не спишь». Лукашенко сравнил работу президента и врача
13.12.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сравнил врачебную практику с работой президента,
— Знаю, вам очень тяжело. Врач — жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение, — отметил он. — Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь.
Поэтому, резюмировал Лукашенко, он знает, что такое профессия врача. «Она благородная», — добавил Александр Лукашенко.
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- Знаю, вам очень тяжело. Врач - жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И...
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