«С утра напакостят так… Потом ночь не спишь». Лукашенко сравнил работу президента и врача

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сравнил врачебную практику с работой президента, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Знаю, вам очень тяжело. Врач — жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение, — отметил он. — Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру — обратно. Потом ночь не спишь.

Поэтому, резюмировал Лукашенко, он знает, что такое профессия врача. «Она благородная», — добавил Александр Лукашенко.