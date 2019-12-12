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Лукашенко рассказал, как можно удержать в стране специалистов

13.12.2019 13:04 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Наличие жилья у специалистов позволит удерживать их на местах. Необходимо также повысить зарплаты, но при этом «не баловать народ».

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с преподавателями и студентами медуниверситетов страны 13 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поручил обеспечить жильем врачей и других работников социальной сферы Беларуси. Он отметил, что люди, работающие в здравоохранении, образовании, спорте, озабочены жилищным вопросом.

Лукашенко назвал «чудесными» дома для врачей, построенные в Боровлянах.

«Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и построить такие дома, - потребовал он. - Это для нас почти ничего не стоит». Президент считает, что решение жилищного вопроса позволит удерживать кадры на местах.

В то же время, Лукашенко заявил, что в Беларуси нет серьезной проблемы с оттоком врачебных кадров из страны. По информации Минздрава, с начала этого года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно - 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно.

По его словам, за границей «остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда поехать и много заработать».

«Из Польши и Литвы хлынули люди куда-то зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши - 100 человек там - рванули туда. Ну и что? В Литве они что нового увидели? Психологический фактор, что люди там побывали и вернулись сюда и говорят нашим: "Ну, давайте, поезжайте, попробуйте". Это их остудило», - сказал Лукашенко.

Как доложил главе государства министр здравоохранения Владимир Караник, хорошим стимулом для врачей и для закрепления кадров на местах станет повышение зарплаты: она по поручению главы государства должна увеличиться на 20% в 2020 году и в 2 раза в 2025 году.

«Мы немножко народ разбаловали, - ответил на это глава государства. - Надо упираться, как на Западе, там круглые сутки врач работает. Врач общей практики - он белого света не видит, и никто не отказывается».

Президенту было подробно доложено о системе медицинского образования, международной деятельности и экспорте образовательных услуг медвузов, их лечебной, учебной и научной деятельности.

 
 
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Наличие жилья у специалистов позволит удерживать их на местах. Необходимо также повысить зарплаты, но при этом «не баловать народ».
 
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