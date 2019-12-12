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Президент высказался об обязательном распределении студентов-медиков

13.12.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы начинающий врач остался на рабочем месте и после отработки распределения, важно улучшать инфраструктуру районов. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Об обязательном распределении

— Сегодня большое внимание уделяется вопросам обеспечения выпускников первым рабочим местом. Мы, в отличие от других стран СНГ, сохранили традиции обязательного распределения бюджетников. Налажена системная работа с выпускниками медицинских университетов, в которой участвуют представители органов местной власти и потенциальные наниматели. Не менее важны мониторинг закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте, — сказал Александр Лукашенко.

Неслучайно медицинские университеты — лидеры по распределению выпускников, в том числе платной формы обучения. Не редкость, когда даже иностранцы желают остаться и лечить людей в Беларуси, добавил Лукашенко.

— Конечно, наиболее привлекательны места в столице и областных городах. Но и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов. Каждый четвертый из них (24,5%) сегодня нуждается в жилье. Министерству здравоохранения и местным органам власти нужно обратить особое внимание на модернизацию имеющихся общежитий, в том числе семейного типа, строить новое современное жилье. Недопустимо селить молодых специалистов в ветхие дома и квартиры, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Чтобы начинающий врач остался на рабочем месте и после отработки распределения, важно улучшать инфраструктуру районов, обратил внимание президент. Он напомнил чиновникам о задаче развивать небольшие города и поселки по всем социально-экономическим направлениям для достижения высокого уровня жизни их населения.

О недостатке узкоспециализированных врачей в небольших районах

Минздраву Беларуси поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием. Президент также считает важным предоставить каждому специалисту не только в крупных городах, но и в регионах возможность профессионального роста.

— Цель ясна — чтобы в любом населенном пункте человек мог получить максимально качественную медицинскую помощь, особенно первичную, — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко высказался насчет недостатка узкоспециализированных врачей в небольших районах.

— Решение проблемы — в развитии сети межрегиональных центров специализированной медицинской помощи и центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием (по примеру Барановичского, Оршанского, Бобруйского, Солигорского и Островецкого районов), — сказал президент.

Он отметил, что в стране активно используются различные технологии телемедицинского консультирования. Основная роль в нем отводится профессорско-преподавательскому составу медицинских университетов и высококвалифицированным специалистам РНПЦ. В настоящее время 251 учреждение здравоохранения применяет этот вид консультаций, их проведено более 9 тысяч.

— Это позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению независимо от места проживания, а также снизить финансовые и временные затраты учреждений здравоохранения и пациентов, — добавил президент.

О «скорой помощи», лицензировании и аккредитации медиков

Президент также считает необходимым обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой помощи.

— Минздраву необходимо обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой медицинской помощи, повышение уровня их профессиональной подготовки, оснащение парка машин, — сказал Лукашенко, добавив, что все это иногда имеет определяющее значение для спасения чьей-то жизни.

Глава государства отметил, что в медицинских кругах часто поднимается вопрос, будут ли в Беларуси вводить мировую практику лицензирования каждого врача или внедрять опыт России по обязательной аккредитации.

— Сегодня введение в стране данных форм оценки уровня компетентности врачей преждевременно. Российский опыт аккредитации медработников пока не доказал своей эффективности, — считает он.

Вместе с тем Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть действующую в стране систему повышения квалификации врачей и принять меры по ее совершенствованию. Также следует мотивировать врачей на повышение квалификационной категории.

 
 
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Александр Лукашенко высказался насчет недостатка узкоспециализированных врачей в небольших районах: «Решение проблемы - в развитии сети межрегиональных центров...
 
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