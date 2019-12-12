Лукашенко - о создании в Гродно университетской клиники: «Верный путь к повышению качества медпомощи»

Источник материала: Tut.by

Сегодня во время встречи со студентами БГМУ президент Александр Лукашенко. говорил о проекте создания университетской клиники на базе Гродненской областной клинической больницы. «Я неоднократно говорил о необходимости интеграции образования, науки и практической деятельности. За рубежом данная проблема решена созданием университетских клиник. Их высокую эффективность подтверждает опыт многих западноевропейских государств», - цитирует его пресс-служба.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Мы рассчитываем, что создание нового формата кооперации медицинской практики и образования поможет обеспечить более активное участие практикующих врачей в образовательном процессе и эффективнее использовать потенциал преподавателей университета, — сообщил Лукашенко. — Я понимаю, что преподаватели у нас светила, умницы, и даже я обращаюсь за предложениями с их стороны и советом. Но вы понимаете достоинства практикующего врача, который осматривает человека каждый день. А преподаватель, который постоянно тут перед вами корячится, он, может быть, несколько от этого отстранен. То есть преимущества и недостатки у практикующего врача, то же самое — у преподавателя. Объединив это, студент получит то, что надо.

Президент полагает, что первый опыт должен позволить отечественному медицинскому образованию не только расширить возможности учебного процесса, но и объединить материальные, кадровые и научные ресурсы. Это, по его мнению, верный путь к повышению результативности и качества медпомощи жителям всей страны.

Что такое университетская клиника?

Это учреждение, осуществляющее медицинскую деятельность и участвующее в реализации образовательных программ высшего образования. Если по-простому, то в ней студентов будут учить лечить на практике. Непосредственно клиническую работу в клинике будут вести профессорско-преподавательский состав медуниверситета и врачи-специалисты университетской клиники. Координировать ее деятельность будет совет, в состав которого войдут представители Минздрава, главного управления по здравоохранению Гродненского облисполкома, Гродненского государственного медуниверситета, университетской клиники.

В дальнейшем университетские клиники должны появиться во всех регионах — при участии медуниверситетов страны.