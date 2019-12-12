Женская ревность привела к преступлению

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В ходе судебного разбирательства было установлено, что Т. и Ф. выпивали в доме у последней. Затем у женщин возникла ссора, в результате которой Т. взяла на кухне нож и умышленно нанесла удар в спину Ф.

В ходе судебного разбирательства осужденная Т. полностью признала вину в инкриминируемом деянии и чистосердечно раскаялась, пояснив, что конфликт возник на почве ревности. Заслушав показания обеих сторон, а так же свидетелей стороны обвинения (врачей бригады скорой медицинской помощи), исследовав письменные материалы уголовного дела (в частности, заключения судебных медицинских экспертиз, аудиозаписи вызова службы «103»), суд пришел к выводу о виновности Т. в инкриминируемом ей деянии.

В судебных прениях государственный обвинитель предложил суду назначить Т. наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года

Суд назначил Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, а так же постановил взыскать с осужденной в пользу потерпевшей 6000 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.

На данный приговор суда прокуратурой Борисовского района был принесен протест, а так же подана жалоба Т. по мотивам несогласия со строгостью назначенного наказания. Однако суд вышестоящей инстанции оставил указанную жалобу и протест без удовлетворения.

А. РОГАШЕВ, помощник прокурора Борисовского района, юрист 2 класса