Лукашенко пообещал персональную амнистию осужденным за наркотики

Предложение о помиловании некоторых осужденных по статье за наркотики будет внесено на рассмотрение президента, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко считает, что в связи с жесткостью законов в Беларуси «можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления наркотиков».

Глава государства напомнил, что в стране было принято много жестких мер для противодействия распространению наркотиков, в результате чего количество преступлений в наркосфере значительно сократилось.

Но, по его мнению, в правоприменительной практике надо четко разделять наказание.

«Одно дело производить, другое дело - распространять, а третье - употреблять, - отметил Лукашенко. - Наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков - это болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить, курить. И с этим страшным злом надо бороться, и мы боремся и приняли жесткие решения. Матерям надо было тогда беспокоиться за своих детей».

Президент поручил внести на рассмотрение главы государства предложение о помиловании отдельных осужденных по ст.328 УК.

Напомним, в декабре минувшего года депутаты не смягчили ответственность за распространение наркотиков по статье 328 УК. Поправки в эту статью не были приняты, поэтому изъяты из законопроекта.

Тогда председатель палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что нет однозначного мнения об ответственности за распространение наркотиков. По его словам, число преступлений, связанных с наркотиками, уменьшается, но и количество наркотиков не растет.

Ранее сообщалось, что в поправках в кодексы планировалось снизить нижний предел наказания по части 2 и 3 статьи 328.