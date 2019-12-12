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Лукашенко пообещал персональную амнистию осужденным за наркотики
13.12.2019 14:12 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Предложение о помиловании некоторых осужденных по статье за наркотики будет внесено на рассмотрение президента,
Александр Лукашенко считает, что в связи с жесткостью законов в Беларуси «можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления наркотиков».
Глава государства напомнил, что в стране было принято много жестких мер для противодействия распространению наркотиков, в результате чего количество преступлений в наркосфере значительно сократилось.
Но, по его мнению, в правоприменительной практике надо четко разделять наказание.
«Одно дело производить, другое дело - распространять, а третье - употреблять, - отметил Лукашенко. - Наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков - это болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить, курить. И с этим страшным злом надо бороться, и мы боремся и приняли жесткие решения. Матерям надо было тогда беспокоиться за своих детей».
Президент поручил внести на рассмотрение главы государства предложение о помиловании отдельных осужденных по ст.328 УК.
Напомним, в декабре минувшего года депутаты
Тогда председатель палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что нет однозначного мнения об ответственности за распространение наркотиков. По его словам, число преступлений, связанных с наркотиками, уменьшается, но и количество наркотиков не растет.
Ранее сообщалось, что в поправках в кодексы планировалось снизить нижний предел наказания по части 2 и 3 статьи 328.
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Предложение о помиловании некоторых осужденных по статье за наркотики будет внесено на рассмотрение президента, сообщает БЕЛТА.
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