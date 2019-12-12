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Узнали цены на срезанные и растущие в кадках ёлки от Пинского лесхоза
13.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Кроме того, в целях популяризации среди населения бережного отношения к лесным ресурсам в лесхозе проводится акция «Сохрани символ праздника», для чего будут организованы точки продаж новогодних елей в кадках.
Напомню, что с 20 декабря вводится усиленный режим охраны территории лесного фонда, наиболее подверженной незаконным рубкам новогодних деревьев. Для выявления нарушений, связанных с незаконной рубкой хвойных деревьев, широко используются средства фото- и видеофиксации. Нарушителям природоохранного законодательства грозит штраф в размере до 50 базовых величин.
Инна УРБАНОВИЧ
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