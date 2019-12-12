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Узнали цены на срезанные и растущие в кадках ёлки от Пинского лесхоза

13.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Узнали цены на срезанные и растущие в кадках ёлки от Пинского лесхоза
В преддверии новогодних праздников с 20 декабря ГЛХУ «Пинский лесхоз» начинает реализацию новогодних деревьев во всех лесничествах Пинского и Ивановского районов, а также на рынке в г. Пинске по улице Звездной и центральном рынке в г. Иваново, а также в д. Лясковичи Ивановского района.

– Новогодние деревья выращены на елочных плантациях нашего лесхоза, – отмечает заместитель директора по идеологической работе Пинского лесхоза Александр Селивон. – На рынках их можно будет приобрести по таким ценам: до 1 метра – 8 рублей, от 1 до 3 метров – 12. Более подробную информацию о наличии и приобретении новогодних деревьев других параметров можно получить в ближайших лесничествах нашего лесхоза.

Кроме того, в целях популяризации среди населения бережного отношения к лесным ресурсам в лесхозе проводится акция «Сохрани символ праздника», для чего будут организованы точки продаж новогодних елей в кадках.

– Приобрести такую новогоднюю красавицу можно будет в лесхозе по ул. Шубитидзе, 28, на рынке по ул. Звездной, а также в каждом лесничестве нашего лесхоза, – рассказывает А.А. Селивон. – За ель до 1 метра вы заплатите 18 рублей, от 1 до 2 метров – 22 рубля. В точках продаж покупатель может получить подробную информацию от работников нашего предприятия о правильном уходе за приобретенной елью.

Напомню, что с 20 декабря вводится усиленный режим охраны территории лесного фонда, наиболее подверженной незаконным рубкам новогодних деревьев. Для выявления нарушений, связанных с незаконной рубкой хвойных деревьев, широко используются средства фото- и видеофиксации. Нарушителям природоохранного законодательства грозит штраф в размере до 50 базовых величин.

Инна УРБАНОВИЧ

Узнали цены на срезанные и растущие в кадках ёлки от Пинского лесхоза

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