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МВД: выдача биометрических паспортов и ID-карт в Беларуси снова отложена. Названа новая дата
13.12.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты на год позже ― с 1 января 2021 года, рассказал
«Есть предварительное решение, оо будет соответствующим образом оформлено, что мы начнем выдачу биометрических документов еще через год ― с 1 января 2021 года», ― сказал Бегун.
Ранее обещали, что ID-карты и биометрические паспорта начнут выдавать с 1 января 2020 года, а до этого — с
Выдача ID-карт — вопрос комплексный. Над ним работают не только в МВД, но и в том числе в Министерстве связи и информатизации, Национальном центре электронных услуг, Департаменте государственных знаков Министерства финансов. Предполагается, что ID-карта будет иметь электронную цифровую подпись, которая будет действовать в Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системе (БИСРС). Биометрические документы еще должны пройти экспертизу в ICAO. Это международная организация авиации — International Civil Aviation Organisation, она устанавливает стандарты по биометрическим паспортам.
Напомним, что ID-карта заменит белорусам паспорт бумажный, предоставит доступ ко многим услугам государственных структур. Планируется, как только новые документы заработают, наша страна начнет переговоры с другими государствами, чтобы белорусы могли по ним путешествовать. Внешне ID-карта будет выглядеть, как банковская карточка, на ней две фотографии — цветная и черно-белая. По словам специалистов, подделать ID-карту будет невозможно, потому что на ней большое количество степеней защиты.
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Ранее обещали, что ID-карты и биометрические паспорта начнут выдавать с 1 января 2020 года, а до этого - с 1 января 2019 года.
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